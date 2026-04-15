Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε το πρωί της Τετάρτης 15 Απριλίου 2026 ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης, έπειτα από επεισόδιο λιποθυμίας που φέρεται να σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του πρωινού καφέ στο Μέγαρο Μαξίμου.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, κρίθηκε αναγκαία η άμεση διακομιδή του στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όπου και εισήχθη για περαιτέρω έλεγχο.

Οι γιατροί προχωρούν σε απεικονιστικές και εργαστηριακές εξετάσεις, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του περιστατικού και να αξιολογηθεί η κατάσταση της υγείας του.