Νέο ιατρικό ανακοινωθέν εξέδωσε ο Ευαγγελισμός, ενημερώνοντας για την πορεία της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη.

Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν «Ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ κος Γεώργιος Μυλωνάκης, συνεχίζει να βρίσκεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ και η κατάστασή του παραμένει σταθερή».

Η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται σοβαρή αλλά ελεγχόμενη, μετά από ρήξη ανευρύσματος εγκεφάλου που υπέστη.

Ο στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού Κυριάκος Μητσοτάκης υπεβλήθη χτες άμεσα σε εμβολισμό, με τους γιατρούς να τονίζουν ότι οι επόμενες ημέρες θα είναι καθοριστικές.

Σύμφωνα με τον νευροχειρουργό Ευτύχιο Αρχοντάκη, οι πρώτες δέκα ημέρες είναι ιδιαίτερα κρίσιμες, καθώς πρέπει να ξεπεραστούν σοβαροί κίνδυνοι που ακολουθούν ένα τέτοιο επεισόδιο. Όπως ανέφερε, η ιατρική ομάδα αντέδρασε άμεσα και αποτελεσματικά, αποκλείοντας το ανεύρυσμα, ενώ οι διεθνείς οδηγίες επιβάλλουν παρέμβαση εντός 48 ωρών.