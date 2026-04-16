«Τι επιδιώκετε κ. Μητσοτάκη με τόσα ψέματα; Θέλετε να μείνετε στην ιστορία ως ο Ελληνας Νίξον; Ετσι σας λέει ο κ. Ντίλιαν! Η έξοδος από την εξουσία είναι αναπόφευκτη».

«Ο κ. Μητσοτάκης είναι ο φάρος του ορθού λόγου στη Βουλή; Μιλάτε εσείς και ο ανιψιός σας για τοξικότητα σε μένα; Ημουν το πρώτο κρούσμα του predator στις Βρυξέλλες! Το κατήγγειλα και μιλούσαν για πράκτορα ξένης χώρας! Είστε ο αρχιτέκτονας της τοξικότητας» τόνισε στη Βουλή ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.

«Βγήκαν οι πρώην συνεργάτες του κ. Καρατζαφέρη, αυτός που σας χαρακτήριζε ως κόμμα κλεφτών και απατεώνων και άνοιξε παράθυρο για την κατάργηση της ευρωπαϊκής εισαγγελίας. Είστε επικίνδυνοι.

Ο κ. Γεωργιάδης είναι πολιτικός απατεώνας. Πως θα ενημέρωνε ο κ. Γεραπετρίτης αφού δεν ήξερε; Γιατί κρύβεται ο κ. Γεραπετρίτης; Εγώ πήγα στη δικαιοσύνη. Εσείς γιατί δεν πάτε λοιπόν, εσείς που σας έχουν παγιδεύσει αποδεδειγμένα;» ανέφερε σε υψηλούς τόνους.

«Αν ήμουν εγώ Πρωθυπουργός και γίνονταν όλα αυτά θα πήγαινα στη δικαιοσύνη. Ο κ. Μητσοτάκης δεν πάει γιατί αυτός είναι πίσω από όλα αυτά. Κανείς άλλος!

Το γέλιο θα σας βγει ξινό. Ο ελληνικός λαός έχει και μνήμη και γνώση.

Γιατί δεν διαψεύδετε τον απόστρατο αξιωματούχο του Ισραήλ; Γιατί δεν του κάνετε αγωγή; Είναι αμείλικτα τα ερωτήματα. Και επίσης γιατί επιτρέψατε την εξαγωγή του predator; Γιατί ήταν πολλά τα λεφτά Αρη

Ο κ. Λαβράνος είχε 24ώρη ασφάλεια από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Μπανόβγαινε το αυτοκίνητό του στην ΕΥΠ. Είστε όλοι εξαρτημένοι από την εξουσία! Θυμηθείτε τον όρκο σας και πάρτε αποφάσεις

