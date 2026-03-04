Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τον Ημιμαραθώνιο της Αθήνας.

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τον Ημιμαραθώνιο της Αθήνας, καθώς την Κυριακή (8/3) η καρδιά του δρομικού κινήματος θα χτυπά στο κέντρο της πόλης.

Για τις ανάγκες της διεξαγωγής του αγώνα θα κλείσουν δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας. Σήμερα, η ΕΛ.ΑΣ. ανακοίνωσε τις προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα ισχύσουν την Κυριακή, λόγω του Ημιμαραθωνίου της Αθήνας 2026.

Ειδικότερα, η Τροχαία αποφάσισε:

Την προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων (συμπεριλαμβανομένων των ποδηλάτων και των Ε.Π.Η.Ο.) και την απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης αυτών, την Κυριακή 08/03/2026, στα εξής σημεία:

- Λ. Βασ. Αμαλίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Βασ. Όλγας και Συγγρού, από τις 07:00 έως τις 14:00.

- Στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Όλγας και της οδού Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), η διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων θα ισχύσει από τις 05:00 έως τις 15:00, ενώ περαιτέρω στο τμήμα της μεταξύ των οδών Σουρή και Λ. Βασ. Σοφίας, η κυκλοφορία θα διακοπεί στη δεξιά λωρίδα σταδιακά από τις 14:00 του Σαββάτου έως τις 14:00 της Κυριακής.

- Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) σε όλο το μήκος της, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό, από τις 07:00 έως τις 14:00.

- Σταδίου, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό, από τις 07:00 έως τις 14:00.

- Στο τμήμα της από Αμερικής έως πλ. Συντάγματος η διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων θα πραγματοποιηθεί σταδιακά από τις 06:00 έως τις 14:00.

- Ακαδημίας, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό, από τις 07:00 έως τις 14:00.

- Σόλωνος, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό, από τις 07:00 έως τις 14:00.

- Πλατεία Ομονοίας, από τις 07:00 έως τις 14:00.

- Πλατεία Συντάγματος, από τις 07:00 έως τις 14:00.

- Φιλελλήνων, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό, σταδιακά από τις 06:00 έως ώρα τις 14:00.

- Πατησίων (28ης Οκτωβρίου), στο τμήμα της μεταξύ της οδού Αγ. Μελετίου και της πλατείας Ομονοίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό, από τις 07:00 έως τις 14:00.

- Γ΄ Σεπτεμβρίου, στο τμήμα της μεταξύ της Πλ. Ομονοίας και της Μάρνης και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό, από τις 07:00 έως τις 14:00.

- Μάρνη, στο τμήμα της μεταξύ της Πλ. Βάθης και της Πατησίων και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό, από τις 07:00 έως τις 14:00.

- Λ. Βασ. Όλγας, σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, από τις 07:00 έως τις 14:00.

- Λ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Αμ. Φραντζή και της Λ. Βασ. Αμαλίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό, από τις 07:00 έως τις 14:00.

- Καλλιρόης, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αμ. Φραντζή και Αθ. Διάκου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, από τις 07:00 έως τις 14:00.

- Αθ. Διάκου, σε όλο το μήκος της, ρεύμα κυκλοφορίας προς Λ. Συγγρού, από τις 07:00 έως τις 14:00.

- Ηρ. Αττικού, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό, από τις 07:00 έως τις 14:00.

- Αραβαντινού, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό, από τις 07:00 έως τις 14:00.

- Ησιόδου, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό, από τις 07:00 έως τις 14:00.

- Ρηγίλλης σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό, από τις 07:00 έως τις 14:00.

- Π. Τσαλδάρη (Πειραιώς), στο τμήμα της μεταξύ της οδού Ιεράς Οδού και της πλ. Ομονοίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό, από τις 07:00 έως τις 14:00.

- Αθηνάς, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Σοφοκλέους και της πλ. Ομονοίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό, από τις 07:00 έως τις 14:00.

- Ανώνυμη οδός (δίπλα στο πάρκο Ελευθερίας), σε όλο το μήκος της, από τις 07:00 έως τις 14:00.

- Κόκκαλη, σε όλο το μήκος της, από τις 07:00 έως τις 14:00.

- Μονής Πετράκη, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Υψηλάντου και της Λ. Βασ. Σοφίας, από τις 07:00 έως τις 14:00.

- Χατζηκώστα, σε όλο το μήκος της, από τις 07:00 έως τις 14:00.

- Ζαχάρωφ, σε όλο το μήκος της, από τις 07:00 έως τις 14:00.

- Τσόχα, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Π. Κυριακού και της Λ. Βασ. Σοφίας, από τις 07:00 έως τις 14:00.

- Λ. Βουλιαγμένης, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Τιμολέοντος και Αρδηττού, ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθ. Διάκου, από τις 07:00 έως τις 14:00.

- Ηλιουπόλεως, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Υμηττού και Τιμολέοντος, ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθ. Διάκου, από τις 07:00 έως τις 14:00.

- Αρδηττού, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Βουλιαγμένης και Βασ. Όλγας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό, από τις 07:00 έως τις 14:00.

- Λ. Βασ. Κων/νου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Όλγας και της οδού Βασ. Αλεξάνδρου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό, από τις 07:00 έως τις 14:00.

- Λ. Βασ. Σοφίας, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Φειδιππίδου και της Λ. Βασ. Κων/νου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό, πλην της οδού Παπαδιαμαντοπούλου, από τις 07:00 έως τις 14:00.

- Λ. Κηφισίας, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Πανόρμου και Φειδιππίδου, ρεύμα κυκλοφορίας προς Λ. Βασ. Σοφίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό, από τις 07:00 έως τις 14:00.

- Λ. Αλεξάνδρας, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Πανόρμου και Λ. Κηφισίας, ρεύμα κυκλοφορίας προς Λ. Κηφισίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό, από τις 07:00 έως τις 14:00.

- Λ. Αλεξάνδρας, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Μουστοξύδη και Πατησίων, ρεύμα κυκλοφορίας προς Πατησίων, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό, από τις 07:00 έως τις 14:00.

- Λ. Μεσογείων, στο τμήμα της μεταξύ από τη Λ. Κατεχάκη έως τον πύργο Αθηνών και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό, από τις 07:00 έως τις 14:00.

- Φειδιππίδου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Μιχαλακοπούλου έως τη Λ. Κηφισίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό, από τις 07:00 έως τις 14:00.

- Θηβών, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Παπαδιαμαντοπούλου και Λεβαδείας, ρεύμα κυκλοφορίας προς Λ. Μεσογείων, από τις 07:00 έως τις 14:00.

- Μιχαλακοπούλου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Ιλισίων έως τη Λ. Μεσογείων, ρεύμα κυκλοφορίας προς Λ. Μεσογείων, από τις 07:00 έως τις 14:00.

Απαγόρευση της κάθετης διέλευσης των οχημάτων από την Ημιμαραθώνια διαδρομή, κατά τις ώρες που θα ισχύσει απαγόρευση της κυκλοφορίας, εξαιρουμένων των εξής ελεγχόμενων κόμβων: