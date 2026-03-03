Οι δηλώσεις Ρούμπιο δείχνουν ότι ο Νετανυάχου και το εβραϊκό λόμπι στις ΗΠΑ ελέγχουν σε μεγάλο βαθμό την αμερικανική εξωτερική πολιτική.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάριο Ρούμπιο παραδέχθηκε χθες πριν την ενημέρωση της επιτροπής Άμυνας του Κογκρέσου ότι η αμερικανική επέμβαση στο Ιράν έγινε όταν έμαθαν ότι το Ισραήλ ήταν διατεθειμένο να χτυπήσει ακόμη και μόνο του και φοβήθηκαν ότι το Ιράν θα ανταπέδιδε χτυπήματα σε αμερικανικές βάσεις στην περιοχή.

‘’Ξέραμε για τα ισραηλινά σχέδια και αυτό θα προκαλούσε αντίποινα στις αμερικανικές δυνάμεις. Αν δεν ενεργούσαμε προληπτικά πριν την ιρανική ανταπόδοση θα είχαμε μεγάλες απώλειες’’. ‘’Ήταν προφανώς μια επικείμενη απειλή’’.

Οι δηλώσεις Ρούμπιο δείχνουν ότι ο Νετανυάχου και το εβραϊκό λόμπι στις ΗΠΑ ελέγχουν σε μεγάλο βαθμό την αμερικανική εξωτερική πολιτική.

Πριν λίγα χρόνια ο Αμερικανός στρατηγός Wesley Clark (γνωστός από τους βομβαρδισμούς στη Γιουγκοσλαβία) είχε πει σε συνέντευξη στο Democracy Now ότι μετά την 9/11 είχαν σχεδιαστεί εφτά πόλεμοι για αλλαγή καθεστώτος (Ιράκ, Λιβύη, Λίβανος, Σομαλία, Σουδάν, Συρία, Ιράν).

Μάλλον επιβεβαιώθηκε.

Ν.Τ.