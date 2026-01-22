Γνωστές έχουν γίνει οι ημερομηνίες πληρωμής για τις συντάξεις Φεβρουαρίου.

Τις ημερομηνίες καταβολής των κύριων και επικουρικών συντάξεων μηνός Φεβρουαρίου 2026 καθόρισε ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο του e-ΕΦΚΑ, στο πλαίσιο της ομαλής ροής των πληρωμών και της καλύτερης εξυπηρέτησης των συνταξιούχων.

Σύμφωνα με την απόφαση, οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν ως εξής:

Την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026 θα καταβληθούν:

οι κύριες συντάξεις των πρώην ταμείων μη μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ),

οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν μετά τη σύσταση του ΕΦΚΑ με τον Ν. 4387/2016,

όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, τόσο μισθωτών όσο και μη μισθωτών.

Την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026 θα καταβληθούν:

οι κύριες συντάξεις των πρώην ταμείων μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ κ.ά.),

καθώς και οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του e-ΕΦΚΑ αποφάσισε επίσης την άμεση επικύρωση των πρακτικών της συνεδρίασης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Όπως συμβαίνει πάντα, οι συντάξεις θα πληρωθούν για τα ΑΤΜ από το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας. Έτσι οι συνταξιούχοι θα δουν τα χρήματά τους από το απόγευμα της 27ης και το απόγευμα της 28ης Ιανουαρίου.