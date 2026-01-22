Η ενημέρωση για τα κλειστά σχολεία σε όλη τη χώρα για αύριο 23/1.

Σε τροχιά αποδρομής αναμένεται να τεθεί από σήμερα η κακοκαιρία που σάρωσε τη χώρα αλλά σύμφωνα με τα όσα έχουν ήδη ανακοινωθεί αρκετά σχολεία θα μείνουν κλειστά και αύριο, Παρασκευή 23 Ιανουαρίου, σε πληγείσες περιοχές αλλά και σε Δήμους που κρίνεται σκόπιμο για την ασφάλεια της μαθητικής κοινότητας να μην δοθεί πράσινο φως για δια ζώσης διδασκαλία.

Με τηλεκπαίδευση τα μαθήματα

Πηγές του Υπουργείου Παιδείας τόνισαν στο Dnews με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο ότι εφόσον ληφθεί από πλευράς Δήμων ή Περιφέρειας απόφαση για κλειστά σχολεία και αναστολή δια ζώσης μαθημάτων, η οδηγία που δίνεται στις σχολικές μονάδες είναι η συνέχιση των μαθημάτων υποχρεωτικά με τηλεκπαίδευση. Όπως μας διευκρινίστηκε σε περιπτώσεις αναστολής λειτουργίας σχολικών μονάδωνλόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών η εκπαιδευτική διαδικασία συνεχίζεται με τηλεκπαίδευση, όπου αυτό είναι εφικτό. Μάλιστα σύμφωνα με το αρμόδιο Υπουργείο η τηλεκπαίδευση δεν είναι προαιρετική αλλά καθόλα υποχρεωτικη και οφείλουν οι εκπαιδευτικοί σε συνεργασία με την διεύθυνση των σχολείων να την ενεργοποιούν άμεσα ώστε να διασφαλίζεται η συνέχιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και η εύρυθμη απρόσκοπτη λειτουργία της σχολικής διαδικασίας ειδάλλως το Υπουργείο ως οφείλει θα πράξει τα δέοντα και θα τηρήσει το πρωτόκολλο ώστε να διακριβωθεί γιατί δεν υλοποιήθηκε η δυνατότητα της διεξαγωγής μαθημάτων εξ αποστάσεως είτε σύγχρονα είτε ασύγχρονα.

Μεσολόγγι: Ποια σχολεία θα μείνουν κλειστά

Με απόφαση του Δημάρχου κλειστά θα παραμείνουν το Λύκειο Ευηνοχωρίου, Γυμνάσιο Ευηνοχωρίου και Δημοτικό Σχολείο Ευηνοχωρίου την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026. Η απόφαση ελήφθη λόγω αναγκαιότητας αποκατάστασης των ζημιών, εξαιτίας των έκτακτων καιρικών φαινομένων, και για την διασφάλιση της ασφάλειας των μαθητών, των παιδιών και του προσωπικού.

Τι θα γίνει με τα σχολεία στην Αττική

Να σημειωθεί ότι σήμερα στην Αττική είχαμε κλειστά σχολεία στον Κάλαμο Ωρωπού, στο Δήμο Μάνδρα Ειδυλλίας καθώς στο Δήμο Κρωπίας. Δεδομένου ότι οι περιοχές αυτές έχουν σημαντικές ζημιές από το πέρασμα της κακοκαιρίας σε δρόμους και τα τεχνικά συνεργεία έχουν ριχθεί στη μάχη της αποκατάστασης αναμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις των Δήμων για το αν και πώς θα λειτουργήσουν τα σχολεία στις περιοχές αυτές καθώς είναι στην αρμοδιότητα των Δήμων να αποφασίσουν για τα σχολεία.

