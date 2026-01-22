Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου αρχίζει και περιορίζεται η κακοκαιρία. Έρχεται και δεύτερο βαρομετρικό χαμηλό σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Σήμερα, η κακοκαιρία αρχίζει και εκτονώνεται προς την πλευρά του ανατολικού Αιγαίου και της βορειοανατολικής ηπειρωτικής χώρας.Τα φαινόμενα, όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος του Open, Κλέαρχος Μαρουσάκης, θα είναι έντονα το μεσημέρι με το απόγευμα, και δεν αποκλείεται να πάρουν και περισσότερη ένταση στις περιοχές αυτές.

Αυτό το κύμα κακοκαιρίας συνοδεύεται από ένα δευτερεύων βαρομετρικό χαμηλό το οποίο θα επηρεάσει τη χώρα μας, καθώς θα τη διασχίσει από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Επομένως μπορεί να πηγαίνουμε σε ήπιες καιρικές συνθήκες σήμερα Πέμπτη, ωστόσο ο άστατος καιρός θα κυριαρχήσει και πάλι στα κεντρικά, δυτικά και νότια τμήματα με βροχές και καταιγίδες με μικρότερη διάρκεια και ένταση.

Οι άνεμοι θα πνέουν θυελλώδεις μέσα στο Αιγαίο φθάνοντας ακόμη και τα 10 μποφόρ στα πελάγη.

Η θερμοκρασία έχει πλέον ανέβει ενώ προς τη βόρεια Ελλάδα έχουμε ακόμα κρύο, χωρίς ωστόσο ακραίες τιμές. Ο υδράργυρος θα φθάσει αργά το μεσημέρι κοντά στους 14 με 16 βαθμούς Κελσίου. Γύρω από Θεσσαλία, Μακεδονία και Θράκη ο καιρός ναι μεν θα είναι ήπιος αλλά θα κάνει κρύο καθώς θα είμαστε κοντά στους 10 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική σήμερα, περιμένουμε άστατες καιρικές συνθήκες. Οι συννεφιές θα εναλάσσονται με την ηλιοφάνεια, θα υπάρχουν διαστήματα και με βροχοπτώσεις ενώ δεν αποκλείεται να βγουν και πρόσκαιρες τοπικές καταιγίδες. Οι άνεμοι τοπικά ισχυροί και ο υδράργυρος κοντά στους 16 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, δεν περιμένουμε κάτι το αξιόλογο.Μπορεί να βγουν λίγες βροχές το πρωί και λίγα χιόνια. Θα είναι πιο ήπιος ο καιρός αλλά το κρύο θα επιμείνει καθώς αργά το μεσημέρι δεν θα ξεπερνάμε τους 8 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Αύριο, Παρασκευή, θα έχει ομαλοποιηθεί η κατάσταση, παρ΄όλα αυτά θα παραμείνει ο άστατος καιρός για τα νότια, νοτιοανατολικά θαλάσσια τμήματα. Εκεί μπορεί να συναντήσουμε πρόσκαιρες βροχές και τοπικές καταιγίδες, ιδιαίτερα προς την πλευρά το νοτιοανατολικού Αιγαίου.

Το Σάββατο τα περισσότερα φαινόμενα τα αναμένουμε προς τα δυτικά και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίο.

Πάμε σε ήπιες καιρικές καταστάσεις, χωρίς αυτο να σημαίνει οτι σταματάνε τελείως οι βροχές,

Την Κυριακή, ενώ η ημέρα θα ξεκινήσει με ήπιες καιρικές συνθήκες, ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό κοντά στο μεσημέρι με το απόγευμα, θα αρχίσει και πάλι να απασχολεί τη χώρας μας και από τα βορειοδυτικά προς τα νοτιοανατολικά τμήματα. Θα μας δώσει έναν τύπο καιρού με νοτιάδες, θα ενισχυθούν οι νοτιάδες και πάλι και θα φθάσουν θυελλώδεις.

Πάμε δηλαδή και πάλι σε έναν τύπο καιρού αντίστοιχο με αυτό των τελευταίων 24ώρων.

Θα βλέπουμε και πάλι δυνατούς νουιάδες, θα φθάνουν ακόμα και τα 9 μποφόρ.Θα ξεκινήσουν οι βροχές πρώτα στη δυτική Ελλάδα και μέρα με την ημέρα και ώρα με την ώρα θα επεκτείνονται και πιο ανατολικά.

Επομένως θα οδηγηθούμε και πάλι, σε ένα έντονα καιρικό σκηνικό με βροχές, τοπικά ισχυρές καταιγίδες - χιόνια μόνο στα βουνά, και θερμοκρασίες γενικά ήπιες αλλά και πολύ δυνατούς ανέμους σε ξηρά και θάλασσα.

Επομένως, παίρνουμε μία ανάσα κυρίως από αύριο και μέχρι και την Κυριακή μεσημέρι, χωρίς αυτό να σημαίνει οτι σταματάνε τελείως τα φαινόμενα.

Από Κυριακή το απόγευμα επανέρχονται οι κακοκαιρίες και πάλι με αρκετές βροχές και δυνατούς βοριάδες.

