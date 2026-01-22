Εικόνες βιβλικής καταστροφής καταγράφηκαν στη Γλυφάδα όπου γυναίκα έχασε τη ζωή της από τα ορμητικά νερά. Ακόμη ένας νεκρός στο Άστρος Κυνουρίας.

Ισχυρό κύμα κακοκαιρίας έπληξε την Τετάρτη μεγάλο μέρος της χώρας, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα, πλημμύρες και δύο τραγικούς θανάτους. Τα εντονότερα προβλήματα καταγράφηκαν στην Αττική, την Ανατολική Πελοπόννησο και την Εύβοια, με τις Αρχές να βρίσκονται σε συνεχή επιφυλακή.

Τραγωδία στην Άνω Γλυφάδα - 56χρονη παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά

Τη ζωή της έχασε μια 56χρονη γυναίκα στην Άνω Γλυφάδα, όταν παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά στη διάρκεια της έντονης βροχόπτωσης. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η γυναίκα εγκλωβίστηκε κάτω από όχημα στην οδό Κυρίλλου Μεθοδίου και ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από την Πυροσβεστική, ενώ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Πλημμύρες και χάος στους δρόμους της Αττικής

Σοβαρά προβλήματα καταγράφηκαν στο οδικό δίκτυο, κυρίως σε Γλυφάδα, Βούλα, Βάρη, Βουλιαγμένη, Ωρωπό, Κορωπί, Νέα Μάκρη και στον Δήμο Σαρωνικού. Δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, δεκάδες οχήματα ακινητοποιήθηκαν και οδηγοί χρειάστηκε να απεγκλωβιστούν με τη συνδρομή της Πυροσβεστικής.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος δέχτηκε περισσότερες από 450 κλήσεις για αντλήσεις υδάτων, κοπές δέντρων και παροχές βοήθειας. Παράλληλα, προβλήματα σημειώθηκαν στη λειτουργία του Ηλεκτρικού και του Τραμ σε περιοχές του Μοσχάτου και της Καλλιθέας.

Εκκενώσεις μέσω 112 σε Ραφήνα και Ασπρόπυργο

Λίγο πριν τα μεσάνυχτα εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους κοντά στις εκβολές του Μεγάλου Ρέματος Ραφήνας, καλώντας τους να απομακρυνθούν άμεσα λόγω υπερχείλισης. Αντίστοιχο μήνυμα είχε σταλεί νωρίτερα και για την περιοχή Γκορυτσά Ασπροπύργου εξαιτίας υπερχείλισης ρέματος.

Νεκρός λιμενικός στο Άστρος Κυνουρίας

Τραγωδία σημειώθηκε και στο Άστρος Κυνουρίας, όπου 53χρονος λιμενικός έχασε τη ζωή του εν ώρα υπηρεσίας. Κατά τη διάρκεια προσπάθειας πρόσδεσης σκαφών, ισχυρό κύμα τον παρέσυρε, με αποτέλεσμα να χτυπήσει σοβαρά στο κεφάλι. Παρά τη γρήγορη μεταφορά του στο Κέντρο Υγείας, υπέκυψε στα τραύματά του.

Η στιγμή που ο λιμενικός παρασύρεται από τα ορμητικά κύματα στο λιμάνι

Ιδιαίτερα υψηλά ύψη βροχής

Σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών / Meteo, στην Αττική καταγράφηκαν εξαιρετικά μεγάλα ύψη βροχής, με τον Παπάγο να φτάνει τα 146,4 χιλιοστά, την Τακτικούπολη Τριζοινίας τα 130,4 και τον Βύρωνα τα 126,4. Σε πολλές περιοχές του λεκανοπεδίου τα ύψη βροχής ξεπέρασαν τα 100 χιλιοστά.

Συνεχίζεται η κακοκαιρία

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποιεί ότι τα έντονα καιρικά φαινόμενα θα συνεχιστούν και την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις νοτιοανατολικούς ανέμους έως και 10 μποφόρ, κυρίως στο ανατολικό Αιγαίο, τα Δωδεκάνησα και τις Κυκλάδες.

Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.