Με τραγικό τρόπο έκανε το πέρασμά της η κακοκαιρία από την Αττική. Ωστόσο, οι καταιγίδες δεν έχουν τελειώσει καθώς αναμένεται και νέο πέρασμα σήμερα.

Πολλά προβλήματα δημιούργησαν οι σφοδρές καταιγίδες που σημειώθηκαν χτες στην Αττική. Δρόμοι πλημμύρισαν, ποτάμια φούσκωσαν, φερτά υλικά βρέθηκαν στους δρόμους, δρόμοι έκλεισαν. Δύο άνθρωποι, σε Άστρος Κινουρίας και Άνω Γλυφάδα έχασαν την ζωή τους.

Η ένταση των φαινομένων ήταν τόσο έντονη που σε πολλές περιοχές υπήρξε και διακοπή ρεύματος για ώρες. Και για σήμερα ωστόσο η ΕΜΥ αναμένει καταιγίδες στην Αττική. Συγκεκριμένα, ο καιρός θα είναι βροχέρος σε όλη τη πόλη μέχρι και τις 2 το μεσημέρι. Από εκείνη την ώρα και μετά αναμένεται νέο κύμα καταιγίδων το οποίο θα κρατήσει μέχρι και αργά το βράδυ.

Τα έντονα φαινόμενα λοιπόν θα ξεκινήσουν από τις 2 το μεσημέρι και θα κρατήσουν μέχρι τα ξημερώματα της Παρασκευής ενώ κατά την αυριανή ημέρα θα υπάρξει βελτίωση των καιρικών συνθηκών. Και η ΕΜΥ, αναφέρει στο δελτίο της «Νεφώσεις με τοπικές βροχές και από το απόγευμα μεμονωμένες καταιγίδες».

Σύμφωνα με το windy, ισχυρές καταιγίδες θα πέσουν από τα ξημερώματα κυρίως σε περιοχές όπως το Πικέρμι, η Ραφήνα, η Παιανία, τα Σπάτα, τα Καλύβια Θορυκού, Κερατέα, Ανάβυσσος, Αρτέμιδα, Μαρκόπουλο.