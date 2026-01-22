Ο κ. Λέκκας επεσήμανε ότι η ανάπτυξη των συγκεκριμένων περιοχών πραγματοποιήθηκε χωρίς τις απαραίτητες μελέτες και χωρίς ασφαλή χωροταξικό σχεδιασμό.

Για ακραία καιρικά φαινόμενα που έπληξαν χθες, Τετάρτη, την Αττική μίλησε ο καθηγητής Γεωλογίας Ευθύμιος Λέκκας, επιχειρώντας να ερμηνεύσει τις εικόνες καταστροφής στην περιοχή της Άνω Γλυφάδας, όπου μια 56χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο κ. Λέκκας επεσήμανε ότι η ανάπτυξη των συγκεκριμένων περιοχών –ιδίως των ακριβών– πραγματοποιήθηκε χωρίς τις απαραίτητες μελέτες και χωρίς ασφαλή χωροταξικό σχεδιασμό. Όπως εξήγησε, το νότιο τμήμα του Υμηττού αποτελείται από ασβεστόλιθους και σχιστόλιθους, με τους τελευταίους να παράγουν μεγάλες ποσότητες φερτών υλικών, καθώς διαβρώνονται εύκολα.

«Πέρα από τον όγκο του νερού που έπεσε –σε ορισμένες περιοχές της Αττικής καταγράφηκαν έως και 140 χιλιοστά βροχής– σημαντικό ρόλο παίζει και η λεγόμενη στερεοπαροχή. Τα στερεά φερτά υλικά που παρασύρονται αυξάνουν δραματικά τον όγκο του νερού, το οποίο κινείται με μεγάλη ταχύτητα προς τα χαμηλότερα σημεία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Απαντώντας στο γιατί τα προβλήματα εμφανίζονται επανειλημμένα στις ίδιες περιοχές, ο κ. Λέκκας έκανε λόγο για «κληρονομημένη τρωτότητα» και χρόνιες παθογένειες. Όπως τόνισε, «πρώτα πολεοδομούσαμε και μετά αντιμετωπίζαμε τα προβλήματα. Το σωστό είναι να προηγείται η χαρτογράφηση των κινδύνων και στη συνέχεια ο σχεδιασμός».

