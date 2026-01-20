Τα εγακαίνια έγιναν παρουσία του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη.

Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας εγκαινίασε σήμερα (20/1) τα ολοκληρωμένα έργα αναβάθμισης των Κέντρων Υγείας Βάρης και Κορωπίου, δύο κρίσιμων δομών της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην Ανατολική Αττική. Οι παρεμβάσεις αποσκοπούν στη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών, την αναβάθμιση των συνθηκών εργασίας του υγειονομικού προσωπικού και την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου.

Αύξηση του ανθρώπινου δυναμικού και βελτίωση των υπηρεσιών υγείας

Από το 2019, τα Κέντρα Υγείας Βάρης και Κορωπίου έχουν ενισχυθεί σημαντικά σε προσωπικό. Στο Κέντρο Υγείας Βάρης, το προσωπικό αυξήθηκε κατά 23%, φτάνοντας τα 48 άτομα, ενώ το Κέντρο Υγείας Κορωπίου διαθέτει πλέον 53 εργαζόμενους, με πρόσφατη προκήρυξη για επιπλέον τρεις θέσεις μόνιμου ιατρικού προσωπικού. Η αναβάθμιση συνδυάζεται με τη στήριξη των επαγγελματιών υγείας και την ενίσχυση της καθημερινής λειτουργίας των δομών.

Η αναβάθμιση και η ανακαίνιση των δύο Κέντρων Υγείας έγινε με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, συνολικού προϋπολογιμού 5.425.173,79 ευρώ. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν σύγχρονο εξοπλισμό, ενεργειακή αναβάθμιση και βελτιώσεις στις υποδομές των Κέντρων.

Κατά τα εγκαίνια, η πολιτική ηγεσία επανέλαβε τη δέσμευσή της για συνεχή ενίσχυση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας, μέσα από στοχευμένες επενδύσεις σε υποδομές, εξοπλισμό και προσωπικό, με στόχο ένα σύγχρονο, προσβάσιμο και ποιοτικό δημόσιο σύστημα υγείας για όλους τους πολίτες.

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, τόνισε ότι τα Κέντρα Υγείας αποτελούν τον θεμέλιο λίθο της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας και η αναβάθμισή τους διασφαλίζει ισότιμη πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας. «Στόχος μας είναι ασφαλείς, λειτουργικές και αξιοπρεπείς συνθήκες τόσο για τους πολίτες όσο και για τους επαγγελματίες υγείας», δήλωσε.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Έμφαση στην πρόληψη και τα προγράμματα υγείας

Η αναπληρώτρια υπουργός, Ειρήνη Αγαπηδάκη, σημείωσε ότι η ενίσχυση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας είναι βασική προτεραιότητα για ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό σύστημα. Τα Κέντρα Υγείας ενισχύονται μέσω:

αναβάθμισης υποδομών και ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού,

αύξησης ανθρώπινου δυναμικού,

στήριξης προγραμμάτων πρόληψης, όπως το «Προλαμβάνω», και της δράσης των Κινητών Ομάδων Υγείας του ΕΟΔΥ.

Η προσέγγιση αυτή διασφαλίζει απρόσκοπτη πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες, με έμφαση στην πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση και την φροντίδα κοντά στον τόπο κατοικίας των πολιτών.

Ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, τόνισε ότι οι δομές παραδίδονται πλήρως λειτουργικές και ικανές να καλύψουν τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών. Το Κέντρο Υγείας Κορωπίου, με 53 εργαζόμενους, εξυπηρέτησε το 2025 πάνω από 35.000 πολίτες, ενώ το Κέντρο Υγείας Βάρης καλύπτει μια περιοχή με πάνω από 52.000 κατοίκους και λειτουργεί 24 ώρες, με προσωπικό που αυξήθηκε από 39 σε 48 άτομα.

Όπως επισήμανε, η Ανατολική Αττική παρουσιάζει τη μεγαλύτερη πληθυσμιακή αύξηση στο λεκανοπέδιο, γεγονός που απαιτεί σύγχρονες υποδομές, εξοπλισμό και προσωπικό, ώστε το ΕΣΥ να ανταποκρίνεται στις αυξημένες ανάγκες και να προσφέρει ψηφιοποιημένες, ποιοτικές και αποτελεσματικές υπηρεσίες υγείας.

Δείτε φωτογραφίες από τα εγκαίνια