Έφυγε από την ζωή ο 22χρονος που προ ημερών κατάπιε αμάσητο ένα μπέργκερ. Για μέρες νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο.

Ο 22χρονος έμεινε για περισσότερο από δύο λεπτά χωρίς οξυγόνο — χρόνος ιδιαίτερα επιβαρυντικός για τον εγκέφαλο και τα ζωτικά όργανα. Οι γιατροί από την αρχή μιλούσαν για λίγες πιθανότητες επιβίωσης καθώς ο νεαρός είχε υποστεί πολλαπλές βλάβες.

Μάρτυρες αναφέρουν ότι ο φοιτητής πανικοβλήθηκε όταν αντιλήφθηκε ότι δεν μπορούσε να αναπνεύσει και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα κατέρρευσε. Οι φίλοι του προσπάθησαν να τον βοηθήσουν, ενώ λίγο αργότερα έσπευσαν διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι πραγματοποίησαν προσπάθειες ανάνηψης πριν τον μεταφέρουν εσπευσμένα στο νοσοκομείο.