Ως εξαιρετικά κρίσιμη κρίνεται η κατάσταση της υγείας του 22χρονου σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο.

Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου «Γ. Γεννηματάς» νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση ένας 22χρονος, ο οποίος φέρεται να κατάπιε ολόκληρο μπέργκερ χωρίς να το μασήσει, σύμφωνα με αρχικές αναφορές.

Ο Πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, δήλωσε στον ΣΚΑΪ: «Με ένα θαύμα θα σωθεί. Είναι σε πολύ κρίσιμη κατάσταση». Παράλληλα, εξέφρασε την απορία του για το περιστατικό: «Πώς είναι δυνατόν ένα νέο άτομο να υποβάλλει τον εαυτό του σε κάτι τέτοιο;».

Ο κ. Γιαννάκος επισήμανε επίσης ότι ακόμη και αν κάποιος γνωρίζει πρώτες βοήθειες, απαιτείται άμεση ιατρική παρέμβαση σε ανάλογες περιπτώσεις. «Ο εγκέφαλος, όταν μένει χωρίς οξυγόνο, υφίσταται ανεπανόρθωτες βλάβες. Η τραχεία φράζει και δεν μπορεί να απορροφηθεί αυτό από τον οργανισμό. Ο εγκέφαλος υπέστη υποξία», εξήγησε.

Από την πλευρά της οικογένειας του 22χρονου διαψεύδεται ότι συμμετείχε σε οποιοδήποτε challenge. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο νεαρός είχε βγει με φίλους για φαγητό και προσπάθησε να καταναλώσει το μπέργκερ ολόκληρο, πιθανώς προσπαθώντας να το φάει όσο πιο γρήγορα γινόταν.

Η κατάσταση της υγείας του παραμένει κρίσιμη, και οι γιατροί τονίζουν ότι η πρόγνωση είναι αβέβαιη.

