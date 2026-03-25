Επιπλέον, τα τελευταία 24ωρα έχει ενισχύσει τις άμυνες με πυραύλους εδάφους-αέρος MANPAD και έχει επιτηρήσει αυστηρά την ακτογραμμή.

Το Ιράν έχει εντείνει τις στρατιωτικές του προετοιμασίες στο νησί Χαργκ, κρίσιμη οικονομική και στρατηγική περιοχή στον βορειοανατολικό Περσικό Κόλπο, ενόψει πιθανής αμερικανικής χερσαίας επιχείρησης για την κατάληψή του. Το νησί, το οποίο διαχειρίζεται περίπου το 90% των ιρανικών εξαγωγών αργού πετρελαίου, αποτελεί σημαντικό μοχλό πίεσης για την κυβέρνηση των ΗΠΑ και την πρόσβαση στο Στενό του Ορμούζ.

Σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τις αναφορές των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών, όπως αναφέρει το cnn, το Ιράν έχει μετακινήσει επιπλέον στρατιωτικό προσωπικό και συστήματα αεράμυνας στο νησί, ενώ έχει στήσει παγίδες και αντιαρματικές νάρκες, ειδικά σε σημεία πιθανής αμερικανικής απόβασης.

Η κυβέρνηση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει τη χρήση αμερικανικών δυνάμεων για την κατάληψη του Χαργκ, ως μέσο πίεσης προς το Ιράν να ανοίξει ξανά το Στενό του Ορμούζ. Ωστόσο, στρατιωτικοί αναλυτές προειδοποιούν ότι μια χερσαία επιχείρηση ενέχει υψηλό ρίσκο για τις αμερικανικές δυνάμεις, λόγω των ισχυρών πολυεπίπεδων αμυνών του νησιού.

Οι ΗΠΑ έχουν ήδη πραγματοποιήσει αεροπορικές επιθέσεις στις 13 Μαρτίου, πλήττοντας περίπου 90 στόχους, χωρίς να χτυπήσουν τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις για λόγους «ευπρέπειας», όπως είχε ανακοινώσει ο Τραμπ. Παρά την υποβάθμιση κάποιων αεροπορικών και θαλάσσιων αμυνών, οι Αμερικανοί παραμένουν ευάλωτοι σε ιρανικές επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους και drones.

Σύμφωνα με τον απόστρατο Ναύαρχο James Stavridis, οι Ιρανοί θα επιδιώξουν να προκαλέσουν τις μέγιστες δυνατές απώλειες στις αμερικανικές δυνάμεις, τόσο στη θάλασσα όσο και σε χερσαίες αποστολές, αν η χώρα τους δεχθεί απόβαση στην επικράτειά της.

Στρατηγική σημασία και εναλλακτικές

Το νησί Χαργκέχει περίπου το ένα τρίτο του μεγέθους του Μανχάταν, γεγονός που απαιτεί ανάπτυξη μεγάλης δύναμης απόβασης για κατάληψη. Στην περιοχή έχουν αναπτυχθεί δύο μονάδες πεζοναυτών ειδικευμένες σε αμφίβιες επιχειρήσεις και περίπου 1.000 στρατιώτες της 82ης Αερομεταφερόμενης Μεραρχίας.

Σύμμαχοι του Κόλπου προειδοποιούν τις ΗΠΑ να μην παρατείνουν τη σύγκρουση μέσω χερσαίας επέμβασης, φοβούμενοι αντίποινα και απώλειες σε υποδομές. Μια πιθανή στρατηγική λύση είναι ο υπεράκτιος αποκλεισμός του νησιού, περιορίζοντας τις εξαγωγές πετρελαίου χωρίς άμεση χερσαία εισβολή. Παράλληλα, Αμερικανοί αξιωματούχοι επιδιώκουν την πλήρη καταστροφή των ιρανικών δυνατοτήτων βαλλιστικών πυραύλων και πυραύλων κρουζ.

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Mohammad Bagher Ghalibaf προειδοποίησε τους «εχθρούς» της χώρας ότι οποιαδήποτε απόπειρα κατάληψης νησιού θα αντιμετωπιστεί με πλήρη στρατιωτική αντίδραση, ενώ όλες οι κινήσεις των ΗΠΑ παρακολουθούνται στενά από τις ιρανικές ένοπλες δυνάμεις.