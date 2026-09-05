Πραγματοποιήθηκε ο αγιασμός της 90ης ΔΕΘ.

Το παρών στα εγκαίνια της 90ης ΔΕΘ δίνει το πρωί του Σαββάτου 5/9 ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη. Συγκεκριμένα, ο πρωθυπουργός βρέθηκε στον αγιασμό της ΔΕΘ που πραγματοποιείται στην Θεσσαλονίκη, ενώ στη συνέχεια θα ξεναγηθεί στα περίπτερα που έχουν στηθεί στον χώρο.

Να θυμίσουμε, ότι στις 20.00 θα πραγματοποιήσει την εναρκτήρια ομιλία στα εγκαίνια της 90ής ΔΕΘ, στο Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης» (έναρξη εκδήλωσης στις 19.30) ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Την Κυριακή (6/9), τέλος, στις 12.00, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου, στο Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης».

Δείτε φωτογραφίες (ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ/EUROKINISSI)