Οι ευχές του Αλέξη Γεωργούλη στη Δανή Μπάρκα και τον σύζυγό της Φάνη Μπότση.

Αν και ο Αλέξης Γεωργούλης ήταν ανάμεσα στους καλεσμένους της Δανάης Μπάρκα και του Φάνη Μπότση στο γάμο τους, ο ηθοποιός δεν κατάφερε να δώσει το παρών, λόγω παράστασης στην οποία πρωταγωνιστεί.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε σε ένα εντυπωσιακό εκκλησάκι στην Μεσσηνία και πλαισιώθηκαν από συγγενείς και φίλους που βρέθηκαν στο σημείο για να τους τιμήσουν και να τους ευχηθούν.

Ο Αλέξης Γεωργούλης, λίγα εικοσιτετράωρα πριν από τον γάμο είχε αναφέρει ότι θα προσπαθούσε να πάει στο γλέντι, ακόμη και μετά από την παράσταση, ωστόσο δεν τα κατάφερε.

Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Το πρωινό», έστειλε τις δικές του ευχές στους νεόνυμφους, κάνοντας παράλληλα ένα χιουμοριστικό σχόλιο για τη φίλη και πρώην συνεργάτιδά του, Βίκυ Σταυροπούλου.

Το σχετικό απόσπασμα, προβλήθηκε το πρωί της Δευτέρας 15 Ιουνίου.

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«Ευχές; Χιλιάδες ευχές! Ό,τι καλύτερο. Κάθε δευτερόλεπτο να είναι όπως το πρώτο δευτερόλεπτο από τη στιγμή που παντρεύτηκαν και μετά. Απογόνους τώρα; Όσους αντέχει η Βίκυ να γίνει γιαγιά. Από εδώ και πέρα ροδοπέταλα… Λόγω παράστασης δεν τα κατάφερα. Με στενοχώρησε γιατί δεν ήμουν εκεί σαν μάρτυρας. Αλλά σαν ενέργεια, μυαλό, σκέψη, ήμουν εκεί».

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