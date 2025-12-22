Η σύμπραξη της οικογένειας Στέγγου με την Τράπεζα Πειραιώς στη διαχείριση ακινήτων, η πρόσκληση των ΕΑΣ για το Λαύριο και οι βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης, η κοινοπραξία ΤΕΡΝΑ – Μεσόγειος και η Cosmic Enlightenment

Η VESTA Asset Partners

Σε επιχειρηματική σύμπραξη προχώρησαν η Premier Capital Investment της οικογένειας Στέγγου και η Τράπεζα Πειραιώς, με τη σύσταση νέας εταιρείας διαχείρισης ακινήτων υπό την επωνυμία VESTA Asset Partners. Το μετοχικό κεφάλαιο της νεοσύστατης εταιρείας ανέρχεται σε 7,37 εκατ. ευρώ.

Βασικός σκοπός της VESTA Asset Partners είναι η διαχείριση ακίνητης περιουσίας έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης, ενώ στο αντικείμενό της περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, υπηρεσίες εκμίσθωσης και συνολικής διαχείρισης ακινήτων, η παροχή επιχειρηματικών συμβουλών, καθώς και η ανάληψη κατασκευαστικών και τεχνικών εργασιών για οικιστικά και μη οικιστικά κτίρια. Στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας συμμετέχει κατά 80% η Premier Capital Investment Greece Μονοπρόσωπη ΑΕ, η οποία κατέβαλε συνολικές εισφορές ύψους 5,896 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχούν σε 5.896.000 μετοχές.

Το υπόλοιπο 20% κατέχει η Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία, με εισφορές 1,474 εκατ. ευρώ και 1.474.000 μετοχές. Τη διοίκηση της VESTA Asset Partners ασκεί τετραμελές διοικητικό συμβούλιο, με πρόεδρο τον Γιώργο Στέγγο. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται επίσης από τον Λάμπρο Πρωτονοτάριο ως αναπληρωτή πρόεδρο και τους Νικόλαο Βεζυράκη και Μιχάλη Κατραμάδο ως μέλη.

Τα ΕΑΣ, το Λαύριο και η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Η απορρύπανση των εγκαταστάσεων των Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων στο Λαύριο έχει ήδη αναδειχθεί από τη δημοσιογραφική έρευνα ως ένα από τα σοβαρότερα ζητήματα δημόσιας ασφάλειας στη χώρα.

Πρόκειται για έναν χώρο βαριά επιβαρυμένο από δεκαετίες δραστηριοτήτων που συνδέθηκαν με την καταστροφή στρατιωτικών υλικών και ναρκών, μέσα σε έναν αστικό και περιβαλλοντικό ιστό που συνεχίζει να ζει δίπλα σε αυτό που ειδικοί χαρακτηρίζουν ευθέως «ενεργή βόμβα». Δεν είναι τυχαίο ότι η Εταιρεία Μελετών Λαυρεωτικής προχώρησε σε καταγγελία προς την ίδια την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, επισημαίνοντας πως το ζήτημα των εκρηκτικών και των επικίνδυνων αποβλήτων στις εγκαταστάσεις των ΕΑΣ αποτελεί καθημερινή απειλή για τη ζωή, την υγεία και το μέλλον της πόλης.

Το μέγεθος και η σοβαρότητα του προβλήματος αποτυπώνονται με δραματικό τρόπο σε επιστημονικές εκθέσεις του Ινστιτούτου Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας του «Δημόκριτου». Σύμφωνα με τα πορίσματα, στον πρώην χώρο καταστροφής ναρκών ανιχνεύθηκαν εξαιρετικά υψηλές συγκεντρώσεις στρατιωτικών εκρηκτικών, οι οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνουν σε δεκάδες χιλιάδες χιλιοστόγραμμα ανά κιλό ξηρού υλικού. Τα ευρήματα αυτά δεν παραπέμπουν σε παλαιά και αδρανή κατάλοιπα, αλλά σε ενεργά εκρηκτικά φορτία με απρόβλεπτη συμπεριφορά.

Οι επιστήμονες τονίζουν ότι δεν πρόκειται για ένα συνηθισμένο έργο περιβαλλοντικής αποκατάστασης, αλλά για μια επιχείρηση εξαιρετικά υψηλού ρίσκου, με χαρακτηριστικά αποναρκοθέτησης και διαχείρισης εκρηκτικών υλών. Υπό το βάρος αυτών των δεδομένων, η πίεση που δέχεται ο Διευθύνων Σύμβουλος των ΕΑΣ, Χριστόφορος Μπουτσικάκης, για άμεση απορρύπανση είναι έντονη.

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η απόφαση των ΕΑΣ να προχωρήσουν στις 12 Δεκεμβρίου σε διαδικασία για την απορρύπανση και απομάκρυνση δέκα δεξαμενών εκρηκτικών υλών από τον συγκεκριμένο χώρο, μέσω πρόσκλησης υποβολής προσφοράς στο πλαίσιο διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και όχι μέσω διεθνούς διαγωνισμού. Η πρόσκληση απευθύνθηκε στις εταιρείες Enviroplan, V Group, Polyeco, AECOM και Intergeo ΕΠΕ Τεχνολογία Περιβάλλοντος. Η επιλογή αυτή μπορεί να αποτυπώνει το αίσθημα του επείγοντος που συνοδεύει το έργο, ταυτόχρονα όμως εγείρει σοβαρά ερωτήματα για τη διαφάνεια της διαδικασίας.

Οι βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης

Τα ερωτήματα αυτά ενισχύθηκαν ήδη από το στάδιο των διευκρινίσεων που ζητήθηκαν από τις συμμετέχουσες στη διαδικασία εταιρείες στις 18 Δεκεμβρίου και οι οποίες απαντήθηκαν από τα ΕΑΣ μόλις μία ημέρα αργότερα στις 19 Δεκεμβρίου. Από τις απαντήσεις προκύπτουν προβληματισμοί για το κατά πόσο οι τεχνικές και επαγγελματικές προδιαγραφές διαμορφώνουν ένα πραγματικά ανοικτό πεδίο συμμετοχής ή κάποιες προδιαγραφές είναι «φωτογραφικές». Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η ρητή διευκρίνιση ότι για την πλήρωση των κριτηρίων τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας δεν γίνονται αποδεκτές επιμέρους ή αυτοτελείς βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης, ακόμη και όταν αφορούν επιτυχώς ολοκληρωμένα τμήματα συναφών έργων. Αντιθέτως, απαιτείται η επίδειξη τουλάχιστον μίας ενιαίας και ολοκληρωμένης σύμβασης αντίστοιχου αντικειμένου στο σύνολό της.

Πρόκειται για όρο που, αν και τυπικά κινείται εντός της νομιμότητας, περιορίζει δραστικά τον κύκλο των δυνητικών υποψηφίων, αποκλείοντας εταιρείες με αποδεδειγμένη εμπειρία σε κρίσιμα επιμέρους αντικείμενα. Παράλληλα, τα ΕΑΣ ξεκαθαρίζουν ότι οι προσφορές πρέπει να βασιστούν αποκλειστικά στις τεχνικές προδιαγραφές της πρόσκλησης, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη προγενέστερες μελέτες για τον χώρο ή για τη ρύπανση του ευρύτερου περιβάλλοντος. Κομβικό παραμένει και το ζήτημα της διαχείρισης κινδύνων, καθώς οι έννοιες της μερικής και πλήρους εξουδετέρωσης των εκρηκτικών δεν ποσοτικοποιούνται εκ των προτέρων, αλλά αφήνονται στην τεχνική τεκμηρίωση του υποψηφίου, βάσει διεθνών προτύπων EOD.

Ένα στοιχείο που έχει ήδη αναδείξει το Dnews.gr είναι το στενό χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας. Η προθεσμία υποβολής προσφορών λήγει στις 24 Δεκεμβρίου στις 11:00 το πρωί, με την ηλεκτρονική αποσφράγιση να ακολουθεί μόλις μισή ώρα αργότερα. Το γεγονός ότι η διαδικασία εξελίσσεται εν μέσω εορταστικής περιόδου, σε συνδυασμό με τη σύνθετη φύση του έργου, δυσχεραίνει την ουσιαστική προετοιμασία τεχνικών και οικονομικών φακέλων, ιδίως για σχήματα που δεν διαθέτουν έτοιμες λύσεις «από το συρτάρι».

Σύμφωνα με το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα, μετά την κατακύρωση και την εξασφάλιση των απαιτούμενων αδειών, ο ανάδοχος θα έχει προθεσμία δέκα ημερών για την εγκατάσταση του εργοταξίου. Η κύρια φάση αδρανοποίησης ή εξουδετέρωσης προβλέπεται να διαρκέσει έξι μήνες, ενώ σε δεύτερο στάδιο, εντός δώδεκα μηνών, θα πρέπει να ολοκληρωθεί η απομάκρυνση των υλικών και των δεξαμενών. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να φτάσει τους 21 μήνες. Η εκτιμώμενη αξία του έργου ανέρχεται σε 18,64 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 23,11 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ, με χρηματοδότηση κατανεμημένη σε βάθος τριετίας.

Η κοινοπραξία ΤΕΡΝΑ - Μεσόγειος

Στη σύσταση κοινοπραξίας με διακριτικό τίτλο «ΜΕΑ Κέρκυρας Κ/Ξ» προχώρησαν η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή Διαχείριση Παγίων ΑΕ και η Μεσόγειος Ανώνυμη Τεχνική Εμπορική Κτηματική Εταιρεία, με στόχο την από κοινού υλοποίηση έργου διαχείρισης αποβλήτων στην Κέρκυρα. Η κοινοπραξία έχει εμπορικό χαρακτήρα και κύρια δραστηριότητα τις κατασκευές πολιτικού μηχανικού, ενώ προβλέπεται και η δυνατότητα παροχής υπηρεσιών συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης μη επικίνδυνων απορριμμάτων, καθώς και υπηρεσιών μηχανικών που σχετίζονται με έργα διαχείρισης αποβλήτων.

Αποκλειστικός σκοπός της συνεργασίας είναι η εκτέλεση της σύμβασης για την κατασκευή της Μονάδας Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων Κέρκυρας, έργο συνολικού προϋπολογισμού που υπερβαίνει τα 33,4 εκατ. ευρώ. Οι δύο εταιρείες συμμετέχουν ισόποσα στην κοινοπραξία, με ποσοστό 50% η καθεμία. Η διαχείριση και εκπροσώπηση της κοινοπραξίας ασκείται από κοινού, με κοινό εκπρόσωπο έναντι της αναθέτουσας αρχής τον Διονύσιος Γεωργόπουλος και αναπληρωτή τον Γεώργιος Περδικάρης.

Η HERMIT RESI

Νέα εταιρεία στον χώρο του real estate σύστησε η HERMIT & CO ΑΕ, πίσω από την οποία βρίσκονται ο επιχειρηματίας Παναγιώτης Βέργος και ο εφοπλιστής Νικόλας Παπαλιός. Πρόκειται για τη HERMIT RESI Μονοπρόσωπη ΑΕ, η οποία ιδρύθηκε με μετοχικό κεφάλαιο 100.000 ευρώ. Σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας, κύρια δραστηριότητα αποτελεί η αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων, ενώ το αντικείμενο των δευτερευουσών δραστηριοτήτων καλύπτει ένα ευρύ φάσμα εργασιών που σχετίζονται με την αγορά ακινήτων και τις κατασκευές.

Σε αυτές περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η διαχείριση ακίνητης περιουσίας έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης, η εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, καθώς και η εκτέλεση κατασκευαστικών εργασιών τόσο για οικιστικά όσο και για μη οικιστικά κτίρια. Η διοίκηση της HERMIT RESI θα ασκείται από τετραμελές διοικητικό συμβούλιο με εξαετή θητεία. Πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος έχει οριστεί ο Παναγιώτης Βέργος, ενώ στο διοικητικό συμβούλιο θα συμμετέχουν επίσης ο Νικόλας Παπαλιός, ο φαρμακοβιομήχανος Αχιλλέας Βιγκόπουλος και ο γιος του, Νίκος Βιγκόπουλος.

Η Cosmic Enlightenment

Στη σύσταση νέας εταιρείας προχώρησε ο Ανδρέας Σαμάν, γιος του Λιβανέζου μεγαλοεπιχειρηματία Τζώζεφ Σαμάν, ο οποίος είναι πρόεδρος του Ομίλου Tanweer. Η νέα εταιρεία φέρει την επωνυμία Cosmic Enlightenment Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία και ιδρύθηκε με μετοχικό κεφάλαιο ύψους 100.000 ευρώ.

Σύμφωνα με το καταστατικό της, η Cosmic Enlightenment έχει ως κύρια δραστηριότητα την προβολή και τη διοργάνωση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, ενώ το επιχειρηματικό της αντικείμενο εκτείνεται σε ένα ιδιαίτερα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων στον χώρο του πολιτισμού και της δημιουργικής βιομηχανίας. Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται η παραγωγή, διανομή και προβολή κινηματογραφικών ταινιών και τηλεοπτικών προγραμμάτων, οι ηχογραφήσεις και οι μουσικές εκδόσεις, οι τέχνες του θεάματος, καθώς και η λειτουργία και εκμετάλλευση καλλιτεχνικών εγκαταστάσεων. Παράλληλα, στο αντικείμενο της εταιρείας εντάσσονται δραστηριότητες που αφορούν τη διοργάνωση συνεδρίων, επιστημονικών, πολιτιστικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων, την παροχή υπηρεσιών κρατήσεων εισιτηρίων, καθώς και τη λειτουργία πολιτιστικών συλλόγων και μη αθλητικών λεσχών.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και σε υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης σε τομείς όπως τα διαδραστικά πολυμέσα, η μηχανική, η τεχνολογία και η νανοτεχνολογία. Τέλος, στο καταστατικό της Cosmic Enlightenment προβλέπεται και η δραστηριοποίηση στον τομέα της παροχής επενδυτικών συμβουλών, καθώς και στη διαχείριση ακίνητης περιουσίας έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης, διευρύνοντας περαιτέρω το επιχειρηματικό της αποτύπωμα.