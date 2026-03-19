Η νέα ρομαντική σειρά που ετοιμάζει το Netlix και θα λατρέψουν οι φαν του Bridgerton.

Μετά το Bridgerton και το Can This Love Be Translated?, το Netflix στοιχηματίζει ότι το μυθιστόρημα της Κάρλεϊ Φόρτσουν «This Summer Will Be Different» μπορεί να είναι η επόμενη δημοφιλής ρομαντική τηλεοπτική σειρά ρομαντικής που θα κρατήσει τους συνδρομητές κολλημένους για πολλές σεζόν.



Σύμφωνα με το THR, το Νetflix Καναδά στον Καναδά έχει ήδη στα σκαριά μια σειρά 10 επεισοδίων σε συνεργασία με τη Sphere Media της σειράς θρίλερ, Wayward που έφτασε στο νούμερο ένα σε 35 χώρες.



Η σύνοψη της παραγωγής αναφέρει για το νέο πρότζεκτ: «μια ηλιόλουστη ρομαντική ιστορία που διαδραματίζεται τα καλοκαίρια στο Νησί του Πρίγκιπα Εδουάρδου, με πρωταγωνίστρια τη Λούσι, μια νεαρή γυναίκα στα 20 της και τον πρώτο της αληθινό έρωτα με τον αδελφό της καλύτερης φίλης της. τον μοναδικό άνθρωπο τον οποίο δεν έπρεπε ποτέ να ερωτευτεί».

Το βιβλίο ακολουθεί τη Λούσι κάθε καλοκαίρι στις διακοπές της σε ένα παραθαλάσσιο σπίτι στο νησί του Πρίγκιπα Εδουάρδου, στην ανατολική ακτή του Καναδά. Η νεαρή κοπέλα ερωτεύεται τον Φέλιξ κάθε φορά που τον επισκέπτεται.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία πληροφορία σχετικά με την επιλογή του καστ, αλλά το This Summer Will Be Different θα γυριστεί πράγματι στο νησί του Πρίγκιπα Εδουάρδου και στο Τορόντο.

Είμαι ενθουσιασμένη που θα φέρω αυτή την επική ιστορία αγάπης στην οθόνη με τη βοήθεια του Netflix και θα μεταφέρω το κοινό στις λαμπερές ακτές και τις ανεμοδαρμένες παραλίες του νησιού», ανέφερεσε δήλωσή της η συγγραφέας του μυθιστορήματος».



Η σειρά πρόκειται να κυκλοφορήσει σε όλο τον κόσμο μέσω του Netflix, οπότε αναμένεται να τη δούμε και στη χώρα μας.