Ο Επαμεινώνδας, ένας από τους φίλους του Περιστερίου Βetsson πήρε θέση στο κέντρο του παρκέ και τόλμησε το μεγάλο σουτ, καταφέρνοντας με εντυπωσιακή ευστοχία να σκοράρει και να κερδίσει τα 2.000€, μέσα σε ξέφρενους πανηγυρισμούς!

Στο αγωνιστικό μέρος, το Περιστέρι Betsson επικράτησε με 88-80 του ΠΑΟΚ στον δεύτερο προημιτελικό του FIBA Europe Cup, ολοκληρώνοντας το ευρωπαϊκό του ταξίδι με νίκη. Με αυτή την επιτυχία, η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου ολοκλήρωσε μια εντυπωσιακή σεζόν στην Ευρώπη!

Και η δράση δεν σταματά εδώ καθώς οι φίλοι της ομάδας μπορούν να περιμένουν κι άλλες εκπλήξεις στα επόμενα παιχνίδια, αρχής γενομένης από τον αγώνα κόντρα στον ΠΑΟΚ το Σάββατο 21 Μαρτίου στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου».

Με τέτοιες ενέργειες, η Betsson ενισχύει τη σύνδεση με το κοινό και προσφέρει εμπειρίες που κάνουν κάθε αγώνα ακόμη πιο ξεχωριστό.

Δείτε το τρίποντο από το κέντρο που έδωσε 2.000€ στον Επαμεινώνδα:



{https://youtube.com/shorts/OZXDxRBqd20?si=McD-q2XmNCbx6CWE}