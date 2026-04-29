Για το 3ο του Ευρωπαϊκό τρόπαιο αγωνίζεται σήμερα ο ΠΑΟΚ.

Την πιο κρίσιμη αναμέτρηση της σεζόν δίνει ο ΠΑΟΚ, ο οποίος αντιμετωπίζει στην Ισπανία την Μπιλμπάο για τον δεύτερο τελικό του FIBA Europe Cup.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» ταξιδεύει στη χώρα των Βάσκων έχοντας ένα «μαξιλαράκι» 6 πόντων από τη νίκη της προηγούμενης εβδομάδας στη Θεσσαλονίκη (79-73). Η ομάδα του Παντελή Μπούτσκου θα τα παίξει όλα για όλα για τη νίκη, ενώ σε περίπτωση που ηττηθεί με διαφορά κάτω των έξι πόντων, θα κατακτήσει το Europe Cup.

Το τζάμπολ του σπουδαίου τελικού έχει οριστεί στις 21:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ και από το επίσημο κανάλι της FIBA στο YouTube.

To Live του τελικού

