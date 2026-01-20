Ο μαθητής είναι σε καλή κατάσταση αλλά νοσηλεύεται στη ΜΕΘ λόγω επιβάρυνσης από χρόνιο νόσημα.

«Καλπάζουν» τα κρούσματα γρίπης με έναν 14χρονο μαθητή σύμφωνα με τα νεότερα επιδημιολογικά στοιχεία να νοσηλεύεται σε ΜΕΘ λόγω επιπλοκών από τη λοίμωξη.

Τις τελευταίες μέρες η έξαρση της γρίπης είναι σε ανοδική πορεία με περιστατικά νοσηλείας να καταγράφονται κυρίως σε ευπαθείς ομάδες και ανεμβολίαστους πολίτες. Όπως αποκάλυψε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος, το 14χρονο παιδί, το οποίο νοσηλεύεται προσωρινά σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) λόγω επιπλοκής από γρίπη ενώ ήδη νοσεί με χρόνιο νόσημα.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, ανέφερε ότι «το παιδί δεν κινδυνεύει και αναμένεται σύντομα να μεταφερθεί σε απλό θάλαμο». Παράλληλα, τόνισε ότι η γρίπη απαιτεί μεγάλη προσοχή, καθώς υπάρχει έντονη διασπορά στην κοινότητα και αυξημένα βαριά περιστατικά σε ευπαθείς ομάδες, ιδιαίτερα στους ανεμβολίαστους.

Η πίεση στα νοσοκομεία είναι μεγάλη. Στις τελευταίες εφημερίες των παιδιατρικών νοσοκομείων «Αγία Σοφία» και «Αγλαΐα Κυριακού», προσέρχονται καθημερινά περίπου 250 παιδιά με ιογενείς λοιμώξεις, εκ των οποίων περίπου 50 εισάγονται για νοσηλεία. Τα παιδιά παραμένουν νοσηλευόμενα για μικρό χρονικό διάστημα, ωστόσο η κίνηση αυξάνεται ιδιαίτερα τα Σαββατοκύριακα και τις βραδινές ώρες, όταν δεν λειτουργούν τα ιδιωτικά ιατρεία. Η κατάσταση στα νοσοκομεία του ΕΣΥ επιδεινώνεται, καθώς τα παθολογικά κρεβάτια είναι περιορισμένα και η ζήτηση αυξάνεται κατά τις εξάρσεις της γρίπης. Σύμφωνα με στοιχεία του ΕΟΔΥ, την εβδομάδα 5-11 Ιανουαρίου 2026, καταγράφηκαν συνολικά 871 εισαγωγές λόγω γρίπης, ενώ μόνο στο νοσοκομείο «Αττικόν» πραγματοποιήθηκαν 125 εισαγωγές σε μία ημέρα.

Επιπλέον, την τελευταία εβδομάδα, 15 ασθενείς χρειάστηκαν νοσηλεία σε ΜΕΘ και καταγράφηκαν 8 θάνατοι από γρίπη. Πρόκειται για αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, κατά την οποία υπήρχαν 13 νέα σοβαρά κρούσματα με νοσηλεία σε ΜΕΘ και 2-3 θάνατοι, επιβεβαιωμένοι εργαστηριακά.