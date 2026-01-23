Αύξηση μεγαλύτερη του 30% στις εισαγωγές στα παιδιατρικά νοσοκομεία. «Κρίμα να χάσουμε παιδιά από γρίπη», το μήνυμα του Μιχάλη Γιαννακού.

Δύο παιδιά, ηλικίας 6 και 3 ετών, νοσηλεύονται στη ΜΕΘ του νοσοκομείου «Παίδων» Αγία Σοφία - με τους γιατρούς να εφιστούν την προσοχή για έξαρση γρίπης που προκαλεί σοβαρές νοσηλείες.

Όπως αποκάλυψε ο Μιχάλης Γιαννακός, ο 3χρονος βρίσκεται διασωληνωμένος, ενώ ο 6χρονος είναι σε καλύτερη κατάσταση.

Τα κρούσματα γρίπης στη χώρα έχουν αυξηθεί ραγδαία το τελευταίο διάστημα, επηρεάζοντας εκατοντάδες παιδιά και προκαλώντας σοβαρές νοσηλείες. Αντίστοιχη αύξηση παρατηρείται και στις εισαγωγές στα παιδιατρικά νοσοκομεία «Αγία Σοφία» και «Αγλαΐα Κυριακού».

Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ), Μιχάλης Γιαννακός, επισημαίνει ότι πάνω από 250 παιδιά επισκέπτονται καθημερινά τα παιδιατρικά νοσοκομεία με ιογενείς λοιμώξεις, ενώ περισσότερα από 50 εισάγονται για νοσηλεία, καταγράφοντας αύξηση μεγαλύτερη του 30%.

Σύμφωνα πάντα με τον Μιχάλη Γιαννακό, θα πρέπει να δίνεται «προσοχή στις παρέες, τα σχολεία, στις οικογένειες», ενώ κομβικής σημασίας είναι ο έμβολιασμός των παιδιών σύμφωνα με τις οδηγίες των παιδιάτρων.

«Κρίμα να χάσουμε παιδιά από γρίπη. ΟΧΙ διαγνώσεις τηλεφωνικές», καταλήγει ο Γιαννακός.