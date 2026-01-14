«Καμπανάκι» Γεράσιμου Παπαδόπουλου για την σεισμική ακολουθία στην Κυλλήνη, το φαινόμενο είναι υπό παρακολούθηση.

Ο καθηγητής σεισμολογίας Γεράσιμος Παπαδόπουλος με ανάρτησή του εστιάζει στην σεισμική δραστηριότητα που παρατηρείται από τις αρχές του Γενάρη στην περιοχή της Κυλλήνης. Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά «ξεχωρίζουμε τη συστάδα σεισμών που ξεκίνησε στις αρχές Ιανουαρίου στην περιοχή της Κυλλήνης. Μεγαλύτερο μέγεθος 3.5 στις 6.1.2026.». Σύμφωνα με τον κ. Παπαδόπουλο το φαινόμενο παρακολουθείται επισταμένως με φόντο την τελευταία σεισμική διέγερση με μικροσεισμούς, τονίζοντας ωστόσο ότι η περιοχή δίνεισεισμούς έως 6 Ρίχτερ.

Μάλιστα εστιάζει σε δύο βασικά χαρακτηριστικά για τη συστάδα σεισμών που αφορούν:

Μέγεθος σεισμών και ιστορικό: Στο παρελθόν οι ισχυρότεροι σεισμοί στην περιοχή δεν ξεπέρασαν τα 6,0 Ρίχτερ, αλλά συχνά ήταν βλαβεροί.

Προσεισμοί: Οι σεισμοί συνήθως προετοιμάζονται από προσεισμούς, πιθανώς λόγω των σεισμοτεκτονικών και γεωλογικών συνθηκών της περιοχής.

Σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με την άποψη του καθηγητή τα δεδομένα μέχρι τώρα δεν αρκούν για να αποφανθούμε αν η τρέχουσα σεισμική δραστηριότητα θα εξελιχθεί σε ισχυρό σεισμό ή όχι, με το φαινόμενο να παρακολουθείται.

Η ανάρτηση Παπαδόπουλου

Από την καθημερινή αξιολόγηση της σεισμικής δράσης στην Ελλάδα ξεχωρίζουμε τη συστάδα σεισμών που ξεκίνησε στις αρχές Ιανουαρίου στην περιοχή της Κυλλήνης. Μεγαλύτερο μέγεθος 3.5 στις 6.1.2026. Η περιοχή έχει δύο χαρακτηριστικά: (1) στο παρελθόν τα μεγαλύτερα μεγέθη δεν υπερέβησαν το 6.0, αλλά οι σεισμοί ήταν βλαβεροί, (2) κατά κανόνα προηγήθηκαν προσεισμοί, οι οποίοι μάλλον ευνοούνται από τις σεισμοτεκτονικές και γεωλογικές συνθήκες. Τα μέχρι τώρα δεδομένα δεν επαρκούν για να προβούμε σε αξιόπιστη ανάλυση της σεισμικότητας και να αποφανθούμε αν η τρέχουσα σεισμική δράση αποτελεί επίσης προσεισμική ακολουθία ή σμηνοσειρά που δεν θα καταλήξει σε ισχυρό σεισμό. Ωστόσο, η διερεύνηση θα συνεχιστεί τακτικά. Αυτό είναι σύμφωνο με τη σύγχρονη αντίληψη περί εκτίμησης του χρονικώς εξαρτώμενου σεισμικού κινδύνου.

