Περισσότεροι, νεότεροι και πιο εξοικειωμένοι με τις ψηφιακές λύσεις εμφανίζονται οι Έλληνες επενδυτές το 2025, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Revolut. Η επενδυτική βάση της εταιρείας στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 25% μέσα στη χρονιά, επιβεβαιώνοντας ότι όλο και περισσότεροι πολίτες δοκιμάζουν τις δυνάμεις τους στις αγορές.

Το προφίλ του μέσου Έλληνα επενδυτή παραμένει ξεκάθαρα νεανικό. Η μέση ηλικία διαμορφώνεται στα 34 έτη, ενώ η μέση αξία χαρτοφυλακίου φτάνει τα 3.500 ευρώ. Τα ποσά αυτά δείχνουν ότι, για τους περισσότερους, οι επενδύσεις αποτελούν συμπληρωματικό εργαλείο αποταμίευσης και όχι κύρια πηγή εισοδήματος.

Ως προς το πού κατευθύνθηκαν τα κεφάλαια, οι Έλληνες επέλεξαν κυρίως πιο «ασφαλείς» και ευέλικτες λύσεις. Το 57% των χρημάτων τοποθετήθηκε στα Ευέλικτα Κεφάλαια, ενώ ακολούθησαν οι αμερικανικές μετοχές με 19% και τα ETF με 18%. Η εικόνα αυτή δείχνει μια προσπάθεια ισορροπίας ανάμεσα στην απόδοση και τον περιορισμό του ρίσκου, με σαφή προσανατολισμό προς τις διεθνείς αγορές.

Ο κλάδος της τεχνολογίας συγκέντρωσε για ακόμη μία χρονιά το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Η NVIDIA ήταν η πιο δημοφιλής επιλογή αγορών, καθώς πολλοί επενδυτές θέλησαν να επωφεληθούν από την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Στον αντίποδα, η Tesla βρέθηκε πρώτη στις πωλήσεις, ένδειξη ότι αρκετοί προχώρησαν σε ρευστοποιήσεις.

Παρά τη μεγαλύτερη συμμετοχή, τα εμπόδια παραμένουν. Για το 33% των επενδυτών, το βασικό πρόβλημα το 2025 ήταν η έλλειψη διαθέσιμων χρημάτων, ενώ σημαντικό ρόλο παίζουν και η περιορισμένη γνώση γύρω από τις επενδύσεις και ο φόβος απώλειας κεφαλαίου.

Κοιτώντας προς το 2026, το 43% των Ελλήνων δηλώνουν ανήσυχοι για την οικονομική τους κατάσταση. Ταυτόχρονα, όμως, αναγνωρίζουν ότι η καλύτερη οργάνωση, η αυτοπειθαρχία και η χρηματοοικονομική εκπαίδευση αποτελούν τα βασικά «κλειδιά» για μεγαλύτερη οικονομική ασφάλεια στο μέλλον.