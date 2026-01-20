«Ξανακάνω μια καινούρια αρχή, όλα καλά», είπε ο ηθοποιός.

Ο Φώτης Σπύρος μίλησε για τη μάχη του με τον καρκίνο που εντόπισε έπειτα από τυχαίο διαγωνιστικό έλεγχο, και τις ριζικές αλλαγές που έφερε στη ζωή του αυτή η περιπέτεια.

Ο γνωστός ηθοποιός έδωσε το «παρών» στην επίσημη πρεμιέρα της θεατρικής παράστασης «Το Μεγάλο μας Τσίρκο» στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος το βράδυ της Δευτέρας.

«Είμαι καλύτερα, παίζω και στο θέατρο. Το παρακολουθώ, όπως πρέπει. Είμαι τυχερός γιατί το βρήκα εντελώς τυχαία. Ξανακάνω μια καινούρια αρχή, όλα καλά», είπε χαρακτηριστικά ο Φώτης Σπύρος.

