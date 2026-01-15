Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό τι προκάλεσε την έκρηξη στο κέντρο της Ουτρέχτης, ούτε αν υπάρχουν περισσότερα θύματα.

Μια τεράστια έκρηξη σημειώθηκε στην Ουτρέχτη της Ολλανδίας και οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι τουλάχιστον ένα άτομο έχει τραυματιστεί.

Το πρακτορείο ANP, επικαλούμενο έναν εκπρόσωπο της πυροσβεστικής, έκανε λόγο γα «γιγαντιαία έκρηξη». Η έκρηξη σημειώθηκε στην περιοχή Visschersteeg.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό τι προκάλεσε την έκρηξη, ούτε αν υπάρχουν περισσότερα θύματα.

Η πυροσβεστική κάλεσε τον κόσμο να μείνει μακριά από την περιοχή, ενώ στο σημείο έχουν σπεύσει υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης καθώς από από την έκρηξη έχει προκληθεί πυρκαγιά.

Χρήστες του Χ έχουν αναρτήσει βίντεο και φωτογραφίες από το σημείο.

{https://twitter.com/mvbergen/status/2011835513800433778}

{https://twitter.com/Eatlovepray22/status/2011835398582849672}

{https://twitter.com/jelmerhilhorst/status/2011822851007840717}

{https://twitter.com/ooitkomthij/status/2011835290751504573}

{https://twitter.com/Kolpen/status/2011817438984180135}

Οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για 10 τραυματίες, κάτι που δεν επιβεβαιώνεται επίσημα όμως από τις αρχές.

{https://twitter.com/DobbleWhy/status/2011828391285006468}

{https://twitter.com/jelmerhilhorst/status/2011822504147407093}

Ο Ολλανδικός Ερυθρός Σταυρός κάλεσε εθελοντές να μεταβούν σε νοσοκομείο στην Ουτρέχτη, μετά την πυρκαγιά και τις εκρήξεις στο κέντρο της πόλης.

«Η ομάδα έκτακτης ανάγκης μας βρίσκεται επί τόπου και υποστηρίζει τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης στο κέντρο», ανέφερε στο X.

{https://twitter.com/RodeKruis/status/2011825206902296887}

{https://twitter.com/wesdewaart/status/2011820510384992452}

{https://twitter.com/r0eland/status/2011823808210956714}

Οι αρχές έχουν εκκενώσει σπίτια και επιχειρήσεις στις περιοχές Mariaplaats και Springweg ενώ σύμφωνα με την εφημερίδα AD, αρκετά άτομα βρίσκονταν στο κλιμακοστάσιο ενός γκαράζ τη στιγμή των εκρήξεων. Αυτόπτες μάρτυρες έκαναν λόγο για τέσσερις εκρήξεις.

{https://twitter.com/noavanoostrom/status/2011828419642691649}

{https://twitter.com/jelmerhilhorst/status/2011822504147407093}

{https://twitter.com/noavanoostrom/status/2011831056240988226}

{https://twitter.com/BPINewsOrg/status/2011831515160986081}