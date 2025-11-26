Δυνατή βροχή και αέρας «σφυροκοπάνε» τα νότια της Αττικής.

Δυνατό μπουρίνι πλήττει τώρα τα νότια προάστια της Αττικής.

«Άνοιξαν οι ουρανοί», έντονος αέρας και ασταμάτητη ισχυρή βροχή με βροντές και κεραυνούς συνθέτουν το καιρικό σκηνικό ενώ η κακοκαιρία Adel είναι προ των πυλών. Γλυφάδα, Βούλα, Άλιμος και Βουλιαγμένη είναι στο επίκεντρο έντονης καιρικής διαταραχής.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες πλήττουν αυτή την ώρα τα νότια προάστια της Αττικής, συνοδευόμενες από δυνατούς ανέμους. Τοπικά φαινόμενα μπορεί να προκαλέσουν πλημμυρικά φαινόμενα σε χαμηλά σημεία και δυσκολίες στην κυκλοφορία. Οι πολίτες καλούνται να προστατευτούν, να έχουν μαζί τους ομπρέλα ή αδιάβροχο και να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις μέχρι να υποχωρήσει το έντονο καιρικό φαινόμενο.

{https://www.youtube.com/watch?v=3tR1J2HOcQM}