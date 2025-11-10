Χάος στους δρόμους της Αθήνας από την σφοδρή καταιγίδα που χτυπά πολλά προάστια της πόλης. Σοβαρό πρόβλημα και στην Αττική Οδό με μεγάλες καθυστερήσεις λόγω ακινητοποιημένο φορτηγού.

Μεγάλο μποτιλιάρισμα παρατηρείται λόγω της βροχής σε πολλούς δρόμους της Αττικής.

Αυτή την ώρα οι οδηγοί θα συναντήσουν κίνηση στο ανοδικό ρεύμα του Κηφισού, από Μοσχάτο μέχρι και το ύψος των Αγίων Αναργύρων, στη Λεωφόρο Σχιστού αλλά και στο καθοδικό ρεύμα της Λεωφόρου Κηφισίας, από το «Δαχτυλίδι» μέχρι το ύψος Χαλανδρίου.

Την ίδια στιγμή στην Αττική Οδό παρατηρούνται καθυστερήσεις λόγω ακινητοποιημένου φορτηγού. Στην ενημέρωση της η Αττική Οδός αναφέρει:

«Κλειστές οι έξοδοι για Λαμία ρεύμα προς Αεροδρόμιο και προς Ελευσίνα λόγω ακινητοποιημένου φορτηγού στην έξοδο για Λαμία. Για Λαμία προτείνεται η έξοδος για Πειραιά».

Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από την Τροχαία Αττικής, τα σημαντικότερα προβλήματα από την καταιγίδα εντοπίστηκαν στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά, ιδιαίτερα στην οδό ­Τζαβέλλα και Δεληγιώργη.

Οι ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν συσσώρευση υδάτων σε δρόμους, με αποτέλεσμα να προκληθούν κυκλοφοριακά προβλήματα.