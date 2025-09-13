Αποδείξεις που φέρνουν έκπτωση φόρου έως 2.200 ευρώ

Η έκπτωση αυτή προκύπτει εφόσον συγκεντρώσουν αποδείξεις από 20 συγκεκριμένες κατηγορίες επαγγελματιών.

Μέχρι το τέλος του έτους έχουν στη διάθεσή τους οι φορολογούμενοι τη δυνατότητα να μειώσουν τον φόρο που θα κληθούν να πληρώσουν το 2026, εξασφαλίζοντας έκπτωση έως και 2.200 ευρώ.

Η έκπτωση αυτή προκύπτει εφόσον συγκεντρώσουν αποδείξεις από 20 συγκεκριμένες κατηγορίες επαγγελματιών, με την προϋπόθεση ότι οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα, όπως χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες, prepaid cards, ebanking, e-wallet, PayPal ή μέσω της υπηρεσίας IRIS.

Οι δαπάνες που οδηγούν σε φοροελάφρυνση περιλαμβάνουν υπηρεσίες από υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, ξυλουργούς, ψυκτικούς, καθώς και εργασίες μόνωσης, τοποθέτησης πλακιδίων, σοβατίσματος, στέγης και παραθύρων.

Στον κατάλογο περιλαμβάνονται επίσης πληρωμές για κτηνιάτρους, σκυρόδεμα, κομμωτήρια, κουρεία και κέντρα αισθητικής, υπηρεσίες ταξί, κηδείας, μασάζ και φυσικής ευεξίας, καθαρισμού και οικιακής φροντίδας, ανάπτυξη φωτογραφιών, σχολές χορού, γυμναστήρια, δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου με συνδρομή, προσωπική φροντίδα και κατ’ οίκον νοσηλεία (εξαιρουμένων των νοσοκομειακών υπηρεσιών), καθώς και νομικές υπηρεσίες ή φροντίδα παιδιών.

Για το φορολογικό έτος 2025, το κράτος αναγνωρίζει έκπτωση ίση με το 30% των ηλεκτρονικών πληρωμών που γίνονται στις παραπάνω κατηγορίες, με ανώτατο όριο δαπανών τα 5.000 ευρώ.

Το ύψος της τελικής φοροελάφρυνσης εξαρτάται από το εισόδημα: έως 450 ευρώ για εισοδήματα μέχρι 10.000 ευρώ, έως 1.100 ευρώ για εισοδήματα από 10.000 έως 20.000 ευρώ και έως 1.400 ευρώ για εισοδήματα που κυμαίνονται από 20.000 έως 30.000 ευρώ. Για μεγαλύτερα εισοδήματα, το όφελος μπορεί να φτάσει το ανώτατο πλαφόν των 2.200 ευρώ.