Το Δημόσιο εισέπραξε νωρίτερα σημαντικό μέρος των φόρων για τα εισοδήματα του 2024.

Το 40% των φορολογουμένων επέλεξαν εφέτος να εξοφλήσουν εφάπαξ τον φόρο εισοδήματος, αξιοποιώντας την έκπτωση που παρείχε το νέο καθεστώς για τις εμπρόθεσμες δηλώσεις.

Το σύστημα, που εφαρμόστηκε για πρώτη φορά, φαίνεται πως λειτούργησε αποτελεσματικά, καθώς το Δημόσιο εισέπραξε νωρίτερα σημαντικό μέρος των φόρων για τα εισοδήματα του 2024 και παράλληλα αποφεύχθηκαν οι συνηθισμένες παρατάσεις στην υποβολή των δηλώσεων.

Οι εκπτώσεις προσέλκυσαν μεγάλο αριθμό φορολογουμένων: 4% για δηλώσεις που υποβλήθηκαν από τις 15 Μαρτίου έως τις 30 Απριλίου, 3% για την περίοδο Μαΐου έως 15 Ιουνίου και 2% από 16 Ιουνίου έως 15 Ιουλίου, υπό την προϋπόθεση ότι η εφάπαξ πληρωμή θα γινόταν μέχρι τις 31 Ιουλίου.

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, τέσσερις στους δέκα όσων έλαβαν χρεωστικό εκκαθαριστικό εξόφλησαν το ποσό στο σύνολό του, συμβάλλοντας σε εφάπαξ πληρωμές 2,17 δισ. ευρώ από συνολικά 5 δισ. ευρώ χρεωστικών οφειλών.

Η πλειονότητα των ΑΦΜ που επέλεξαν την άμεση εξόφληση αφορούσαν ποσά μεταξύ 500 και 1.000 ευρώ, ωστόσο περίπου 25.000 φορολογούμενοι με οφειλές άνω των 10.000 ευρώ πλήρωσαν επίσης εφάπαξ, ενώ καταγράφηκαν και περιπτώσεις πληρωμών που ξεπέρασαν τις 30.000 ή ακόμη και τις 60.000 ευρώ.

Από τους 1,4 εκατ. φορολογούμενους που εκμεταλλεύτηκαν τις εκπτώσεις, οι 750.000 είχαν υποβάλει τη δήλωσή τους νωρίς, εξασφαλίζοντας 4% έκπτωση σε συνολικό φόρο 1,3 δισ. ευρώ και καταβάλλοντας κατά μέσο όρο 1.733 ευρώ. Άλλοι 410.000 πέτυχαν έκπτωση 3% για φόρους 480 εκατ. ευρώ, με μέση πληρωμή 1.170 ευρώ, ενώ 260.000 αξιοποίησαν την έκπτωση 2% για συνολικές οφειλές 390 εκατ. ευρώ, καταβάλλοντας περίπου 1.500 ευρώ κατά μέσο όρο. Συνολικά, το όφελος για τους φορολογουμένους από τις εκπτώσεις ανήλθε σε 74 εκατ. ευρώ.