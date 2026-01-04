Τα ποσά διαμορφώνονται ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού.

Την Παρασκευή, 30 Ιανουαρίου 2026 αναμένεται να πληρώσει ΟΠΕΚΑ το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα στους δικαιούχους.

Η καταβολή αυτή θα αφορά στον μήνα Ιανουάριο και θα δοθεί μέσω της προπληρωμένης κάρτας σε όσους έχουν υποβάλει τη σχετική αίτηση έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2025 και των οποίων αυτή έχει εγκριθεί.

Αναλυτικά το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: