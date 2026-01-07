Ανοδική ήταν και η πορεία των πτήσεων τον Δεκέμβριο.

Σχεδόν 34 εκατομμύρια επιβάτες διακινήθηκαν το 2025 από το αεροδρόμιο της Αθήνας, επιβεβαιώνοντας τη διατήρηση της ισχυρής αναπτυξιακής πορείας της επιβατικής κίνησης. Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία του Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, η συνολική κίνηση για το σύνολο του έτους διαμορφώθηκε σε 33,99 εκατ. επιβάτες, καταγράφοντας αύξηση 6,7% σε σύγκριση με το 2024.

Η διεθνής επιβατική κίνηση αποτέλεσε τον βασικό μοχλό ανόδου, σημειώνοντας αύξηση 8,6% σε ετήσια βάση, ενώ η κίνηση εσωτερικού ενισχύθηκε κατά 2,2%. Αντίστοιχα θετική ήταν και η εικόνα στις κινήσεις αεροσκαφών, οι οποίες ανήλθαν συνολικά σε 283.589 πτήσεις το 2025, αυξημένες κατά 5,7%. Οι διεθνείς πτήσεις κατέγραψαν άνοδο 8,7%, ενώ οι πτήσεις εσωτερικού αυξήθηκαν κατά 1,3%.

Ισχυρή άνοδος καταγράφηκε και τον Δεκέμβριο, επιβεβαιώνοντας τη θετική δυναμική στο τέλος του έτους. Η συνολική επιβατική κίνηση τον τελευταίο μήνα του 2025 ανήλθε σε 2,31 εκατ. επιβάτες, αυξημένη κατά 8,4% σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2024. Η κίνηση εσωτερικού διαμορφώθηκε σε 628 χιλ. επιβάτες, σημειώνοντας άνοδο 5,5%, ενώ η διεθνής επιβατική κίνηση αυξήθηκε κατά 9,6%, φτάνοντας τα 1,68 εκατ. επιβάτες.

Ανοδική ήταν και η πορεία των πτήσεων τον Δεκέμβριο, με συνολικά 19.476 κινήσεις αεροσκαφών, αυξημένες κατά 6,5% σε ετήσια βάση. Οι πτήσεις εσωτερικού ενισχύθηκαν κατά 4,2% και οι διεθνείς κατά 7,7%.

