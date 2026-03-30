Σε θρίλερ για γερά νεύρα εξελίσσεται η υπόθεση του θανάτου 59χρονης γυναίκας που εντοπίστηκε νεκρή στο σπίτι στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με το voria.gr το σενάριο της εγκληματικής ενέργειας είναι το επικρατέστερο καθώς η 59χρονη εντοπίστηκε ημίγυμνη και με ζώνη περασμένη γύρω από τον λαιμό της μέσα στο ίδιο της το σπίτι στην οδό Αρριανού. Η άτυχη γυναίκα ζούσε μόνιμα στη Γερμανία και επισκεπτόταν συχνά τη Θεσσαλονίκη. Γείτονες αναφέρουν ότι ο γιος της είχε χαθεί πριν από τρία χρόνια.
Η σορός της εξετάζεται από ιατροδικαστή, ενώ την υπόθεση έχει αναλάβει το Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ζωής. Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για τα ακριβή αίτια θανάτου.
