Κατά τον ΣΥΡΙΖΑ, η καταδίκη του «γαλάζιου τρολ» εκθέτει ανεπανόρθωτα τη Νέα Δημοκρατία.

Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για την υπόθεση του «γαλάζιου τρολ» Θεοδόση Μούγιου υποστηρίζει ότι η καταδίκη του αποκαλύπτει μια πραγματικότητα που, όπως επισημαίνει, είναι ήδη γνωστή στην ελληνική κοινωνία: ότι πίσω από την τοξικότητα και τις συκοφαντικές επιθέσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν βρίσκονται απλώς ανώνυμοι χρήστες, αλλά οργανωμένοι μηχανισμοί με πολιτική στόχευση και κατεύθυνση.

Σύμφωνα με την Κουμουνδούρου, δεν πρόκειται για μεμονωμένη περίπτωση, αλλά για ένα ευρύτερο σύστημα που προάγει επιθέσεις, παραπληροφόρηση και διαστρέβλωση της πραγματικότητας, με στόχο την εξυπηρέτηση της κυβερνητικής γραμμής και τη στοχοποίηση πολιτικών αντιπάλων, δημοσιογράφων και επικριτικών φωνών.

Η ανακοίνωση συνδέει την υπόθεση με τη Νέα Δημοκρατία, τονίζοντας ότι η εμπλοκή του Θεοδόση Μούγιου, ο οποίος φέρεται να είχε σχέση με την εταιρεία Blueskies και την αποκαλούμενη «Ομάδα Αλήθειας», εκθέτει πολιτικά το κυβερνών κόμμα.

Επιπλέον, γίνεται αναφορά σε φερόμενη συνεργασία του Θεοδόση Μούγιου με τον Θοδωρή Λιβάνιο, στοιχείο πουενισχύει τους ισχυρισμούς περί ύπαρξης ενός «τριγώνου» διασυνδέσεων.

Κλείνοντας, ο ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει ότι παρά τις προσπάθειες απόκρυψης πίσω από ψευδώνυμα και ανώνυμους λογαριασμούς, η αλήθεια έρχεται σταδιακά στο φως, ενώ αναφέρει πως αναμένει την τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου για την υπόθεση, δεδομένων και των δημόσιων παρεμβάσεών του κατά της τοξικότητας στον δημόσιο διάλογο.