Απαράδεκτη χαρακτήρισε τη σημερινή (27/04) διάταξη του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ,που θέτει το σκάνδαλο των υποκλοπών στο αρχείο, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος.

Ο Σωκράτης Φάμελλος υποστήριξε ότι η υπόθεση των υποκλοπών αποδεικνύει πως η Δικαιοσύνη και οι δημοκρατικοί θεσμοί στην Ελλάδα βρίσκονται στο χειρότερο σημείο λειτουργίας τους μετά τη μεταπολίτευση.

Τόνισε ότι το συγκεκριμένο σκάνδαλο δεν πρόκειται να συγκαλυφθεί, παρά τις επιθυμίες της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη και μέρους της ηγεσίας της Δικαιοσύνης. Παράλληλα, ζήτησε την ανάκληση της σχετικής διάταξης του κ.Τζαβέλλα, επισημαίνοντας ότι κανένα εμπόδιο δεν πρέπει να τίθεται στην αναζήτηση της αλήθειας.

Επιπλέον, κάλεσε τις δημοκρατικές, πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις της χώρας να συνεννοηθούν άμεσα, με στόχο την αποκατάσταση του κράτους δικαίου, το οποίο, όπως ανέφερε, έχει πληγεί σοβαρά από την κυβερνητική πολιτική.

