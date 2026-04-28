Πολιτικές διαστάσεις παίρνει η καταδίκη του γαλάζιου τρολ «Georgy Zhukov» για συκοφαντική δυσφήμιση της δικηγόρου Γιάννας Κούρτοβικ. Με αφορμή την καταδίκη σε 12 μήνες φυλάκιση του Θεοδόση Μούγιου τον οποίο το δικαστήριο έκρινε υπεύθυνο του ψευδώνυμου λογαριασμού, η προοδευτική αντιπολίτευση κάνει λόγο για αποκάλυψη του «σκοτεινού διαδικτυακού μηχανισμού που δολοφονεί χαρακτήρες». Να σημειωθεί ότι ο «Georgy Zhukov», είναι ένα από τα πιο γνωστά και πιο επιδραστικά φιλοκυβερνητικά τρολ στο Χ.

Η ανάρτηση

Η καταδίκη αφορά την εξής ανάρτηση που είχε κάνει ο «Georgy Zhukov» στις 17 Νοέμβρη 2022, όταν είχε σημειωθεί ένταση μεταξύ διαδηλωτών και ΜΑΤ, λόγω της απαγόρευσης της πορείας του Πολυτεχνείου: «Η Γιάννα Κούρτοβικ συντονίζει – κατευθύνει τα επεισόδια δίνοντας σε real time τη θέση των ΜΑΤ στους μπαχαλάκηδες. Το παρακράτος της Αριστεράς με ονοματεπώνυμο». Το κείμενο συνοδευόταν με φωτογραφία της Κούρτοβικ να μιλάει στο τηλέφωνο.

Η ανάρτηση είναι καταφανώς συκοφαντική κι έωλη (στα όρια του κωμικού), αλλά δεν είναι ασυνήθιστη για τα γαλάζια τρολ. Έχει όμως ιδιαίτερη σημασία ότι το δικαστήριο δέχτηκε τη σύνδεση Μούγιου-«Zhukov», με βάση τα στοιχεία που κατατέθηκαν στη δίκη.

Ο ίδιος ο Μούγιος σε επιστολή του στο Dnews αναφέρει μεταξύ άλλων : « Δηλώνω προς κάθε κατεύθυνση κατηγορηματικά ότι δεν είχα και ούτε έχω ουδεμία σχέση με κομματικά μισθολόγια ή οποιονδήποτε λογαριασμό σε οποιοδήποτε μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Δεν έχω υπάρξει ποτέ ως τώρα μέλος κανενός κόμματος και καμίας κομματικής νεολαίας». Υποστηρίζει ακόμα ότι στη δικογραφία δεν υπάρχουν στοιχεία εναντίον του και προσθέτει ότι «σε κάθε περίπτωση, η Δικαιοσύνη είναι η μόνη αρμόδια να κρίνει τελεσίδικα. Παρακαλώ για την αποκατάσταση της αλήθειας και δηλώνω ότι για οποιαδήποτε αναφορά ή συσχετισμό με τον εν λόγω λογαριασμό θα προσφύγω στη Δικαιοσύνη».

Οι σκοτεινοί δρόμοι της χειραγώγησης

Από την πλευρά τη, η Γιάννα Κούρτοβικ έκανε το εξής σχόλιο στο Dnews: «Εκεί που συναντιούνται οι σκοτεινοί δρόμοι της κατασκευής της αλήθειας και της χειραγώγησης της κοινής γνώμης με τα τρολ του διαδικτύου, τις ύποπτες μισθοδοσίες, το μετακλητό χάος της κυβέρνησης και τους συνεργάτες της, εκεί γεννιούνται και οι κάθε λογής τοξικοί Zhukov, που βρίσκουν και θέση ακόμη και στις νόμιμες εφημερίδες της δεξιάς κουλτούρας (όπως το «Μανιφέστο»), «ανώνυμοι» πάντα, με «δικαίωμα» και με την άδεια από τη σημαία, «άγνωστης ταυτότητας» ακόμη και για τον εκδότη της, τον κο Χάρη Παυλίδη, όπως δήλωσε στο ακροατήριο».

Η Κούρτοβικ αναφέρει ακόμα ότι «ο κος Μούγιος μέμφεται την κρίση του δικαστηρίου και απειλεί! Ποιος άραγε προστατεύει τόση ανωνυμία με τόση τοξικότητα και από πού αντλεί την εξουσία να το κάνει; Και πως θα αντέξει απέναντι του ένα δικαστήριο που θα κληθεί να κρίνει σε δεύτερο βαθμό; Μένει να το δούμε».

Παλιός γνώριμος

Ο Θεοχάρης Μούγιος είχε απασχολήσει την επικαιρότητα το 2020. Τότε ρεπορτάζ του Δημήτρη Τερζή στην Εφημερίδα των Συντακτών ανέφερε ότι ο Μούγιος εμφανιζόταν ως ειδικός σύμβουλος του υφυπουργού Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιου, παρόλο που είχε αποταχθεί από την αστυνομία λόγω καταδικών για απιστία, υπεξαίρεση και πλαστογραφία. Μάλιστα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Μούγιος εμφανίστηκε ως μέλος επιτροπής που ενέκρινε ή απέρριπτε έργα του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης», ύψους 2,5 δισ. ευρώ. Ο Λιβάνιος απάντησε στο ρεπορτάζ, λέγοντας ότι ο Μούγιος ήταν εθελοντής στη γραφείο του, αλλά είχε ήδη απομακρυνθεί όταν εμφανίστηκε το δημοσίευμα.

Η εφημερίδα Δημοκρατία έγραψε το 2025 ότι ο Μούγιος μισθοδοτούταν στο παρελθόν από την εταιρία Blue Skies, στην οποία εργάζονταν αρκετά μέλη της Ομάδας Αλήθειας.

Το τρίγωνο της συκοφαντίας

Η προοδευτική αντιπολίτευση εμφανίζεται αποφασισμένη να δώσει συνέχεια στο θέμα, θεωρώντας το πολύ σημαντικό για τη δημοκρατία και τη διαφάνεια. Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς είπε στο Dnews ότι η καταδίκη του «Zhukov» δείχνει την υποκρισία της κυβέρνησης που κατηγορεί τους αντιπάλους της για τοξικόητα. «Εδώ δεν έχουμε απλό σχολιασμό, αλλά δολοφονία χαρακτήρων», ανέφερε χαρακτηριστικά. Επισήμανε ακόμα τη σημασία που έχει η σύνδεση του Μούγιου με την Blue Skies, η οποία, όπως είπε, λειτουργεί ως βιτρίνα της Ομάδα Αλήθειας.

Τέλος, ο Κώστας Τσουκαλάς υπογράμμισε ότι στοιχειοθετείται πλήρως το τρίγωνο κράτος-διαφημιστικές εταιρίες-τρολ που δηλητηριάζουν τη δημόσια ζωή.

Σε ανακοίνωσή της η ΝΕΑΡ σημειώνει ότι «την επόμενη φορά που ο κυβερνητικός εκπρόσωπος θα μιλήσει για «δολοφονία χαρακτήρων» σε κάποια ενημέρωση πολιτικών συντακτών, καλό θα ήταν να κοιτάξει πρώτα στο ίδιο του το κόμμα».

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Ζαχαριάδης είπε στο Dnews ότι «το πουλόβερ έχει αρχίσει να ξηλώνεται. Η απόφαση της Δικαιοσύνης για την υπόθεση Zhukov αποκαλύπτει το σκοτεινό δίκτυο τοξικότητας και λασπολογίας στα social media».

Ο Ζαχαριάδης προσέθεσε ότι «σε αυτό το σχηματισμό εντάσσονται η Ομάδα Αλήθειας, η Blue Skies και ανώνυμα τρολ, προφανώς με καθοδήγηση του Μαξίμου. Αποτελεί υποκρισία και ντροπή να μιλάει για τοξικότητα αυτή η κυβέρνηση».

Κατά τον Κώστα Ζαχαριάδη, «η παράταξη των fake news και της λάσπης έχει μπει σε τροχιά αναπότρεπτης πτώσης». Εκτιμά δε ότι «η απόφαση για τον Μούγιο ανοίγει ξανά την υπόθεση της Blue Skies».