Σοβαρές ζημιές προκάλεσαν οι βροχωπτώσεις στον κάμπο Πολυκάστρου στο Κιλκίς.

Πάνω από 10.000 στρέμματα γεωργικών εκτάσεων υπέστησαν σοβαρές καταστροφές στο Πολύκαστρο Κιλκίς εξαιτίας των έντονων βροχοπτώσεων στην περιοχή από τον Νοέμβριο.

Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων και Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Παιονίας, Γιώργο Γεωργίτσαρο, οι συνεχείς βροχοπτώσεις έχουν προκαλέσει εκτεταμένες ζημιές σε σιτηρά, τριφύλλι και κριθάρι, ενώ σημαντικές αγροτικές υποδομές, όπως αρδευτικά δίκτυα, έχουν πληγεί σοβαρά.

{https://x.com/alphatvgreece/status/2018633206694654080}

«Η κατάσταση είναι πολύ σοβαρή και οι ζημιές τεράστιες», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Γεωργίτσαρος -αγρότης και ο ίδιος. Όπως ανέφερε, αύριο θα πραγματοποιηθεί αυτοψία με κλιμάκιο του δήμου, ενώ ήδη εξετάζεται το ενδεχόμενο να κηρυχθεί ο δήμος σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, προκειμένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες αποκατάστασης και να δοθούν αποζημιώσεις στους πληγέντες.

Ο κ. Γεωργίτσαρος είπε ακόμη ότι οι πλημμύρες οφείλονται στην κακή συντήρηση των κεντρικών καναλιών και των χειμάρρων που διασχίζουν την περιοχή και καταλήγουν στον Άξιο ποταμό. Τα κανάλια είναι γεμάτα φερτά υλικά και κάθε έντονη βροχόπτωση προκαλεί φράξιμο και πλημμύρες. «Αυτό το πρόβλημα παραμένει άλυτο εδώ και δεκαετίες», τόνισε και προσέθεσε ότι, παρά τις συνεχείς εκκλήσεις για καθαρισμό, δεν έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg56otlr1oih?integrationId=40599y14juihe6ly}