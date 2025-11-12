Ανακοινώθηκαν εχτές τα αποτελέσματα για το πρόγραμμα του υπουργείου «Αλλάζω θέρμανση και θερμοσίφωνα» με πάνω από 13.000 δικαιούχους να κόβονται και άλλους 100.000 και να παίρνουν το «πράσινο φως».

Περισσότερα από 100.000 νοικοκυριά εντάσσονται στο «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα» τονίζεται σε ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και ότι ενεργοποιεί τα vouchers και ενισχύει την πράσινη μετάβαση με κοινωνικό πρόσημο.

Σημειώνεται ότι ο υφυπουργός Ενέργειας Νίκος Τσάφος ανακοίνωσε στην Ολομέλεια της Βουλής ότι έχουν εξασφαλιστεί επιπλέον χρηματοδοτικοί πόροι για την κάλυψη του συνόλου των αιτούντων, εφόσον πληρούν τα τυπικά χαρακτηριστικά σύμφωνα με την πρόσκληση. Δείτε εδώ στο ecopress

Στην σχετική ανακοίνωση σημειώνεται ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προχώρησε στη δημοσίευση του 1ου οριστικού πίνακα εγκεκριμένων αιτήσεων του Προγράμματος «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα», με περισσότερους από 100.000 πολίτες από όλη τη χώρα να εντάσσονται στη δράση. Από τους νέους ωφελούμενους, πάνω από 5.000 προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, αποδεικνύοντας τον ουσιαστικό κοινωνικό χαρακτήρα του προγράμματος.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση το εν λόγω πρόγραμμα, με συνολικό προϋπολογισμό 647.167.031ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και αυξημένο ποσοστό επιχορήγησης για τα ευάλωτα νοικοκυριά, προωθεί ουσιαστικά την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών και συμβάλλει στη μείωση του ενεργειακού κόστους για τα νοικοκυριά, ενθαρρύνοντας την αντικατάσταση παλαιών συστημάτων θέρμανσης και την εγκατάσταση ηλιακών θερμοσιφώνων νέας τεχνολογίας.

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της δέσμευσης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για πράσινη ανάπτυξη με κοινωνικό πρόσημο, εξασφαλίζοντας πρόσβαση σε καθαρές και αποδοτικές λύσεις θέρμανσης και ζεστού νερού χρήσης για όλους — από τα αστικά κέντρα έως και τις πιο απομακρυσμένες περιοχές της χώρας.

Το Υπουργείο καλεί τους δικαιούχους να ενημερωθούν για την κατάσταση της αίτησής τους μέσω της πλατφόρμας και ναεπιλέξουν τον εγκεκριμένο προμηθευτή και τον εξοπλισμό που καλύπτει τις ανάγκες τους μέσα από τα επίσημα Μητρώα Προμηθευτών και Εξοπλισμού, τα οποία είναι διαθέσιμα στην ψηφιακή πλατφόρμα του Προγράμματος https://allazosistimathermansis-thermosifona.gov.gr/go-beyond/

Δείτε τα αποτελέσματα για δικαιούχους και απορριπτέους ΕΔΩ

Οι πρώτοι 102.508 που μπαίνουν και οι 13.351 που κόβονται

Η απόφαση έγκρισης προσωρινών και οριστικών αποτελεσμάτων υποβολής αιτήσεων του προγράμματος «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα», που υπογράφει ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου περιλαμβάνει:

1. Την έγκριση του 1ου πίνακα οριστικών αποτελεσμάτων των εγκεκριμένων αιτήσεων, οι οποίες υποβλήθηκαν στο πρόγραμμα «ΑΛΛΑΖΩ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ»

2. Την έγκριση του 1ου πίνακα προσωρινών αποτελεσμάτων των απορριπτέων αιτήσεων, οι οποίες υποβλήθηκαν στο πρόγραμμα «ΑΛΛΑΖΩ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ»

Οι αιτούντες που περιλαμβάνονται στον προσωρινό πίνακα απόρριψης, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν ένσταση εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας: https://allazosistimathermansis-thermosifona.gov.gr/go-beyond/