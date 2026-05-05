Γιατί «κινείται ενωτικά» και γιατί μοιράζει «τα κουπόνια» των συνέδρων- Η προσωπική επαφή με τους συνέδρους- Γιατί δεν θα είναι υποψήφιος για την Πολιτική Επιτροπή.

Ένα από τα ερωτήματα που πλανώνται πάνω από τα κορυφαία στελέχη του κυβερνώντος κόμματος είναι «τι θα κάνει ο Γρηγόρης Δημητριάδης στο Συνέδριο; Θα πάει; Θα είναι υποψήφιος για την Πολιτική Επιτροπή;».

Ο ίδιος μπορεί αυτή τη στιγμή να βρίσκεται στο μάτι του κυκλώνα για το θέμα των υποκλοπών πλην όμως όπως συνηθίζει να λέει έχει πάρει την «ολύμπια ψυχραιμία του παππού», εννοώντας τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη.

Η στήλη δεν γνωρίζει αν ο Γρηγόρης Δημητριάδης θα πάει στο Συνέδριο της ΝΔ (15-17 Μαΐου) ή δεν θα πάει. Είναι σε θέση όμως να γνωρίζει ότι «κινείται ενωτικά».

Συγκεκριμένα, όπως λένε όσοι γνωρίζουν, έχει συγκεντρώσει μεγάλο μέρος των «κουπονιών» των συνέδρων και ..κάνει παιχνίδι. Και επειδή οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν τι είναι τα «κουπόνια», ο κάθε σύνεδρος λαμβάνει ένα «κουπόνι» και έτσι μετριέται η πλειοψηφία. Πχ αν συγκεντρώσεις και καταθέσεις είκοσι «κουπόνια» είσαι υποψήφιος για την Πολιτική Επιτροπή. Αν έχεις συγκεντρώσει την πλειοψηφία ελέγχεις το Συνέδριο. Ο πρώην υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ «μοιράζει» το μεγαλύτερο μέρος των «κουπονιών» που έχει συγκεντρώνει «κάνοντας παιχνίδι» με πρωτοκλασσάτα στελέχη, την ΟΝΝΕΔ και ούτω καθ΄ εξής. Όπως δε συνηθίζει να λέει «το μεγάλος του κέρδος είναι η προσωπική επαφή με κάθε σύνεδρο ξεχωριστά».

Σύμφωνα επίσης με τις πληροφορίες των «Παιχνιδιών Εξουσίας» ο Γρηγόρης Δημητριάδης δεν θα είναι υποψήφιος για την Πολιτική Επιτροπή, ενώ εκτιμά πως «το τελευταίο που χρειάζεται η παράταξη είναι η εσωστρέφεια και οι εσωκομματικές συγκρούσεις» και πως «δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για αμφισβήτηση του Κ. Μητσοτάκη», τον οποίο ο ίδιος και στηρίζει.