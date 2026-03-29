Στην πρωτεύουσα της Ουγγαρίας, Βουδαπέστη, βρίσκεται εδώ από το απόγευμα της Κυριακής (29/3) η αποστολή της Εθνικής ομάδας των Ανδρών. Την Τρίτη (31/3, 20:00), το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα θα αντιμετωπίσει στην έδρα της Φερεντσβάρος, την Groupama Arena, τους Μαγυάρους σε διεθνή φιλικό αγώνα, δεύτερο κατά σειρά για την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Η «γαλανόλευκη» προέρχεται από την εντός έδρας ήττα (0-1) απέναντι στην μουντιαλική Παραγουάη και απέναντι στους Ούγγρους θέλει να αμβλύνει τις εντυπώσεις από τη μέτρια εμφάνισή της στο παιχνίδι του «Γ. Καραϊσκάκης».

Η αποστολή της Εθνικής ταξίδεψε με δύο απόντες, τους Κωνσταντίνο Μαυροπάνο και Σωτήρη Κοντούρη.Ο κεντρικός αμυντικός της Γουέστ Χαμ δέχτηκε χτύπημα στο κεφάλι στον αγώνα με την Παραγουάη και κρίθηκε σκόπιμο να προφυλαχθεί, ενώ ο νεαρός μέσος του Παναθηναϊκού θα ενισχύσει την Εθνική Ελπίδων στο κομβικό παιχνίδι της Τρίτης (31/3, 19:00) με τη Γερμανία, για το EURO U21 2027.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έχει διαθέσιμους τους ακόλουθους διεθνείς: Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τζολάκης, Τσιφτσής, Χατζηδιάκος, Ρέτσος, Κουλιεράκης, Μιχαηλίδης, Ρότα, Βαγιαννίδης, Γιαννούλης, Τσιμίκας, Ζαφείρης, Τριάντης, Κουρμπέλης, Μουζακίτης, Καρέτσας, Τζόλης, Μασούρας, Κωνσταντέλιας, Μπακασέτας, Παυλίδης, Δουβίκας, Τεττέη