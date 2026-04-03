Προειδοποίησε την κυβέρνηση πως «είναι οι τελευταίες σας ημέρες» και ότι σύντομα θα βρεθούν αντιμέτωποι με τις ευθύνες τους, ακόμα και στη δικαιοσύνη.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, εξαπέλυσε έντονη κριτική προς την κυβέρνηση στη Βουλή το μεσημέρι της Παρασκευής (4/3), προτείνοντας μάλιστα ειρωνικά να μετονομαστεί η Νέα Δημοκρατία σε «Νέα Δικογραφία». Όπως τόνισε, μια τέτοια κίνηση θα σήμαινε αυτογνωσία και θα ήταν ένα βήμα αναγνώρισης της πραγματικότητας.

Η κ. Κωνσταντοπούλου χαρακτήρισε την κατάσταση της χώρας ως «φοβερή περιδίνηση», εξαιτίας ενός συστήματος που, όπως είπε, βρίσκεται σε αποδρομή και γαντζώνεται στην εξουσία για να διατηρήσει τα προνόμιά του, προστατεύοντας τους δικούς του και πλήττοντας όποιον τολμά να αντισταθεί.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας δήλωσε ότι αισθάνεται τιμή που η παρουσία της ενοχλεί την κυβέρνηση, τονίζοντας ότι οι μέθοδοι αντιμετώπισής της θυμίζουν σκοτεινά καθεστώτα. Προειδοποίησε την κυβέρνηση πως «είναι οι τελευταίες σας ημέρες» και ότι σύντομα θα βρεθούν αντιμέτωποι με τις ευθύνες τους, ακόμα και στη δικαιοσύνη.

Με αφορμή τη δίκη για το δυστύχημα στα Τέμπη, επέκρινε τις συνθήκες διεξαγωγής της δίκης, χαρακτηρίζοντάς τες ως «αστυνομοκρατία» και «εκφοβισμό» των οικογενειών των θυμάτων. Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι προσπαθεί να διώξει όσους καταγράφουν την αλήθεια για τις πράξεις της και αναφέρθηκε σε θέματα διαφθοράς, όπως οι υποκλοπές και ο ΟΠΕΚΕΠΕ, κατηγορώντας τον πρωθυπουργό και άλλα κυβερνητικά στελέχη για παρακολούθηση και έλεγχο των διαδικασιών.

Η κ. Κωνσταντοπούλου υπογράμμισε την οργανωμένη προσπάθεια της κυβέρνησης να στήσει σκευωρίες μέσω επίορκων δικαστών, ενώ κατήγγειλε την κατάρρευση της κυβέρνησης και του «οικοδομήματος της εγκληματικής οργάνωσης» που συγκροτείται. Τόνισε ότι η διαφθορά πλήττει το δημόσιο και τις ανθρώπινες ζωές, προειδοποιώντας ότι η κοινωνία και η ιστορία θα επιβάλουν την απόδοση ευθυνών.

Αναφερόμενη στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, ζήτησε να απαντήσουν αν ο πρωθυπουργός θα αναλάβει δημόσια ευθύνη για τις υποκλοπές και το κράτος δικαίου ή θα συνεχίσει να κρύβεται, κατηγορώντας το κυβερνών κόμμα ότι προσπαθεί να ροκανίσει τον χρόνο.

Η κ. Κωνσταντοπούλου εξήγησε ότι η Πλεύση Ελευθερίας δεν διαθέτει αρκετούς βουλευτές για να καταθέσει πρόταση μομφής, αλλά ότι θα στηρίξει κάθε πρωτοβουλία της αντιπολίτευσης για να φέρει την κυβέρνηση προ των ευθυνών της. Τέλος, υπογράμμισε ότι η μομφή κατά της κυβέρνησης αντιπροσωπεύει τη βούληση ολόκληρης της κοινωνίας, που επιθυμεί την αλλαγή.