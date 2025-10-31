Ποιες ώρες θα λειτουργεί το Μουσείο της Ακρόπολης από αύριο, Σάββατο.

Το Μουσείο της Ακρόπολης θα λειτουργεί με χειμερινό ωράριο από αύριο, Σάββατο (1/11) και έως τις 31 Μαρτίου.

Κάτι που σημαίνει ότι όσοι θέλουν να το επισκεφθούν μπορούν να το κάνουν από τις 09:00 έως τις 17:00 από τη Δευτέρα έως την Πέμπτη, ενώ την Παρασκευή το μουσείο θα κλείνει στις 22:00 και το Σαββατοκύριακο στις 20:00.

Σημειώνεται πως η αποχώρηση των επισκεπτών από τις αίθουσες αρχίζει 15 λεπτά νωρίτερα από την ώρα που κλείνει το μουσείο.

Το χειμερινό ωράριο λειτουργίας του Μουσείου της Ακρόπολης (1/11- 31/3)

Δευτέρα - Πέμπτη 09:00 - 17:00 / ώρα τελευταίας εισόδου: 16:30

Παρασκευή 09:00 - 22:00 / ώρα τελευταίας εισόδου: 21:30

Σάββατο - Κυριακή 09:00 - 20:00 / ώρα τελευταίας εισόδου: 19:30

Η αρχαιολογική ανασκαφή στη βάση του μουσείου θα είναι επισκέψιμη τις εξής ώρες:

Δευτέρα - Κυριακή 09:00 - 17:00 / ώρα τελευταίας εισόδου 16:30

Τα εισιτήρια για το Μουσείο της Ακρόπολης

Σε ό,τι αφορά στα εισιτήρια, η γενική είσοδος στο Μουσείο της Ακρόπολης κοστίζει 20 ευρώ και η μειωμένη 10 ευρώ.

Οι επισκέπτες μπορούν να προμηθευτούν εισιτήρια γενικής εισόδου είτε από τα ταμεία του μουσείου, είτε μέσω της ιστοσελίδας του. Εισιτήρια μειωμένης και ελεύθερης εισόδου διατίθενται αποκλειστικά από τα ταμεία του μουσείου, με επίδειξη των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Για την είσοδο στο πωλητήριο και στο καφέ του ισογείου δεν απαιτείται η προμήθεια εισιτηρίου. Για το πωλητήριο και το εστιατόριο του δεύτερου ορόφου του μουσείου οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προμηθεύονται μηδενικό εισιτήριο από τα εκδοτήρια.