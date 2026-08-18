Καταπέλτης κατά Ζάκερμπεργκ ο εισαγγελέας στη δίκη για τον εθισμό των εφήβων από τα social media - 1,3 τρισ. δολάρια η αποζημίωση που ζητούν οι ενάγοντες.

Σε πλήρη εξέλιξη είναι δίκη του κολοσσού των social media Μαρκ Ζάκερμπεργκ για εσκεμμένο εθισμό στα παιδιά μέσω πλατφορμών όπως είναι οι Facebook, Instagram WhatsApp, Messenger και Threads.

Στο δικαστήριο του Όκλαντ της Καλιφόρνια, 29 πολιτείες των ΗΠΑ υπέβαλαν αγωγή κατά της Meta ζητώντας αποζημίωση σχεδόν 1,3 τρισ. δολαρίων, ποσό που ισοδυναμεί σχεδόν στη συνολική αξία της εταιρείας. Έξω από το δικασ΄τηριο έχουν συγκεντρωθεί διαδηλωτές, ακτιβιστές αλλά και γονείς, που θεωρούν τα social media υπέυθυνα για τους θανάτους των παιδιών τους.

Παράλληλα, από τη δίκη οι ενάγοντες απαιτούν επίσης από τη Meta να κάνει ουσιαστικές αλλαγές. Οι αναλυτές ισχυρίζονται πως εκτός από τον εθισμό σημαντική πτυχή της δίκης είναι και το δεύτερο σκέλος των κατηγοριών, το κατά πόσο δηλαδή η Meta γνώριζε ότι προκαλούσε εσκεμμένο εθισμό και συγκέντρωνε τα δεδομένα των ανήλικων χρηστών.

Σημειώνεται ότι η Meta έχει ήδη χάσει αντίστοιχες δίκες στον Λος Άντζελες και το Νέο Μεξικό (μόλις τον περασμένο μήνα), ενώ οι αναλυτές επισημαίνουν πως το αποτέλεσμα της δίκης θα μπορούσε να αναγκάσει τη Meta να εφαρμόσει σημαντικές αλλαγές στο σχεδιασμό της βάσης των πλατφορμών της, συμπεριλαμβανομένων των Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger και Threads.

Ισχυρίζονται ότι οι λειτουργίες έχουν σχεδιαστεί για να διατηρούν τους χρήστες, κυρίως εφήβους και παιδιά, στις πλατφόρμες όσο το δυνατόν συχνότερα και για όσο το δυνατόν περισσότερο.

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Θέλουν η Meta να:

εφαρμόσει τη γονική επαλήθευση για έφηβους χρήστες

να αλλάξει τους «αλγόριθμους συστάσεων που χειραγωγούν την ντοπαμίνη»

αφαιρέσει πολλά φίλτρα εικόνας που αλλάζουν την εμφάνιση κάποιου στις φωτογραφίες

τερματίσει την «αυτόματη αναπαραγωγή» περιεχομένου βίντεο

απαγορεύσει τη δημιουργία πολλαπλών λογαριασμών

τερματίσουν οι εξαφανισμένες αναρτήσεις, όπως οι Ιστορίες Instagram

Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά είναι κεντρικά για την τρέχουσα εμπειρία χρήστη στις πλατφόρμες της Meta.

Η Meta έχει επανειλημμένα αρνηθεί ότι σκόπιμα καθιστά τις πλατφόρμες της εθιστικές για τους νέους, προκειμένου να αυξήσει τη βάση χρηστών της και να επεκτείνει τις δραστηριότητές της. Η Μέγκαν Ο'Νιλ, αναπληρώτρια Γενική Εισαγγελέας στο υπουργείο Δικαιοσύνης της Καλιφόρνια, τόνισε ότι το επιχειρηματικό μοντέλο της Meta μπορεί να συνοψιστεί ως εξής: «Κάντε τους χρήστες να «γαντζώνονται». Κρατήστε τους για όσο περισσότερο μπορούν, συλλέξτε τα δεδομένα τους, κρύψτε την αλήθεια από το κοινό όταν κάνετε δημόσιες δηλώσεις».

Η Ο'Νιλ λέει ότι αυτό «λειτούργησε καλά στα παιδιά», προσθέτοντας ότι η Μέτα σχεδίασε την πλατφόρμα έτσι ώστε τα παιδιά να συνεχίζουν να επιστρέφουν σε αυτήν. Τα παιδιά είναι ένα «προϊόν», λέει η Ο'Νιλ, προσθέτοντας ότι η Μέτα παρακολουθούσε τη συμπεριφορά τους για να τους πουλάει προϊόντα και να τα κρατάει «εθισμένα».

Και συνέχισε: «Η εταιρεία είπε στο Κογκρέσο, για τους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και στους γονείς τους ότι «το Instagram και το Facebook ήταν ασφαλή για τα παιδιά».

Όλο αυτό το διάστημα έκρυβε την αλήθεια». Η Ο'Νιλ τόνισε επίσης ότι οι ενάγοντες σε αυτήν την υπόθεση είναι μια ομάδα 29 γενικών εισαγγελέων, με επικεφαλής την Καλιφόρνια, το Κολοράντο, το Κεντάκι και το Νιου Τζέρσεϊ, προσθέτοντας ότι το δικαστήριο θα ακούσει αρκετούς γενικούς εισαγγελείς καθ' όλη τη διάρκεια της δίκης.

«Αυτή η υπόθεση δεν αφορά την κατάργηση του Instagram» ή το αν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν κάποια οφέλη. Αυτή η υπόθεση αφορά το αν η Meta παραπλάνησε το κοινό σχετικά με τον κίνδυνο για τα παιδιά στις πλατφόρμες της, αν η Meta παραβίασε τον νόμο περί προστασίας του απορρήτου των παιδιών στο διαδίκτυο».

«Η Meta γνωρίζει πολλά για τον εγκέφαλο των παιδιών και για το πώς αναζητούν συνεχώς ανταμοιβές και είναι τόσο ευαίσθητα στην κοινωνική ανατροφοδότηση».

Η Ο'Νιλ τόνισε ότι έχει ένα εσωτερικό έγγραφο - το οποίο δείχνει στην οθόνη - όπου ένας υπάλληλος της Meta εξέτασε αυτές τις πτυχές του εφηβικού εγκεφάλου και στη συνέχεια μίλησε για το πώς το Instagram θα μπορούσε να αλλάξει ορισμένες λειτουργίες της εφαρμογής.

Υπογράμισε επίσης ότι «η Meta γνώριζε για τις επιπτώσεις. Οι εφαρμογές της είναι εθιστικές και το δικαστήριο θα ακούσει επίσης έναν γιατρό σχετικά με τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που συμβάλλει σε μια «ανησυχητική αύξηση» παθήσεων όπως η κατάθλιψη».

Τι ισχυρίζεται η πλευρά Ζάκερμπεργκ

Στη δίκη αναμένεται να καταθέσει και ο ιδρυτής και CEO της Meta, Μαρκ Ζάκερμπεργκ.

Από την πλευρά του ο κολοσσός των social media υποστηρίζει ότι οι γενικοί εισαγγελείς δεν έχουν αποδεικτικά στοιχεία ότι παραπλάνησαν το κοινό σχετικά με την φερόμενη εθιστική δράση των πλατφορμών της, επειδή ο εθισμός στα social media δεν είναι ψυχιατρική πάθηση.

Οι νομικοί εμπειρογνώμονες λένε ότι η Meta θα πρέπει να παρουσιάσει μια ισχυρή υπεράσπιση πέρα ​​από τον ισχυρισμό άγνοιας σχετικά με τις επιπτώσεις των πλατφορμών της στην ψυχική υγεία.

Από την πλευρά του ο συνήγορος της Μeta, Πολ Σμιντ,σημείωσε πως οι ένορκοι θα δουν έγγραφα σχετικά με τη χρήση social media από τους εφήβους, ανάμεσά τους και μια έρευνα που δείχνει ότι το 41% ​​των εφήβων λένε ότι το Instagram τους κάνει να νιώθουν καλύτερα με τον εαυτό τους, περίπου το 40% λέει ότι δεν είχε καμία επίδραση πάνω τους και περίπου το 20% λέει ότι τους κάνει να νιώθουν χειρότερα.

Οι υπάλληλοι της Meta, επιμένει να ισχυρίζεται πως εργάζονται σκληρά για να βρουν τρόπους να κάνουν αυτό το 20% των εφήβων να νιώθουν καλύτερα. Για του λόγου το αληθές ανέφερε εσωτερικές επικοινωνίες μεταξύ των υπαλλήλων της Meta όπου εντοπίζουν ανησυχίες σχετικά με την ευημερία των χρηστών και εργάζονται για την αντιμετώπισή τους. «Αυτά είναι μερικά από τα πράγματα που κάνει η Meta», είπε ο Σμιν τ και ζήτησε από τους ενόρκους «να έχουν ανοιχτό μυαλό».

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