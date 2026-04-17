Άρθρο του Ισπανού πρωθυπουργού στους FT για τους κινδύνους των social media για τα παιδιά.

Τα social media έχουν εξελιχθεί σε «Άγρια Δύση» και αυτό πρέπει να σταματήσει τώρα, τονίζει ο Πέδρο Σάντσεθ σε άρθρο του στους Financial Times, στο οποίο επισημαίνει τους κινδύνους που ενέχουν οι πλατφόρμες για τα παιδιά.

Παράλληλα, τονίζει πως οι κυβερνήσεις πρέπει να δείξουν ότι οι «τεχνο-ολιγάρχες», όπως ο Ίλον Μασκ και ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ δεν είναι είναι υπεράνω του νόμου, ούτε πάνω από το δημόσιο συμφέρον.

Στο άρθρο o Ισπανός πρωθυπουργός κάνει έναν παραλληλισμό με την παιδική εργασία τον 19ο αιώνα και τις αντιδράσεις από τους βιομηχάνους όταν προοδευτικοί ηγέτες επιχείρησαν να ρυθμίσουν την κατάσταση. Τα «προβληματικά» επιχειρήματα ήταν παρόμοια με εκείνα που προέβαλαν κάποιοι όταν η ισπανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα απαγορεύσει την πρόσβαση στα social media στους κάτω των 16 ετών: είναι ασαφείς οι αποδείξεις ότι προκαλείται βλάβη, η εφαρμογή θα είναι προβληματική, η απαγόρευση παραβιάσει θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών.

Ολοένα περισσότερες έρευνες δείχνουν πως σχεδόν 2 στους 5 έφηβους περνούν υπερβολικό χρόνο στα social media και κάθε ώρα αυξάνει κατά 13% τον κίνδυνο εμφάνισης κατάθλιψης, υπογραμμίζει ο Σάντσεθ. Επίσης, οι έρευνες δείχνουν πως η πλειοψηφία των παιδιών έχουν δει ανεπιθύμητο σεξουαλικό περιεχόμενο στο διαδίκτυο: μόνο τις πρώτες 11 ημέρες του Grok δημοσιεύθηκαν στο Χ περισσότερες από τρία εκατομμύρια ψεύτικες γυμνές φωτογραφίες, τονίζει. Αμέτρητες εσωτερικές αναφορές δείχνουν πως οι εταιρείες των social media όχι μόνο γνωρίζουν τις επιβλαβείς συνέπειες, αλλά και έναν βαθμό συνενοχής, επισημαίνει ο Ισπανός πρωθυπουργός.

«Μέχρι στιγμής, οι κυβερνήσεις πασχίζουν να ρυθμίσουν τον χώρο των social media, επιτρέποντας να μετατραπεί σε μια “Άγρια Δύση”, όπου οι νόμοι μετά βίας εφαρμόζονται και τα εγκλήματα σπάνια διώκονται. Αλλά, πλέον δεν μπορούμε να αποτυγχάνουμε, επειδή διακυβεύεται η υγεία, η ασφάλεια και η αξιοπρέπεια των παιδιών μας», τονίζει.

Όλοι οι εθνικοί και διεθνείς ρυθμιστικοί κανόνες λειτουργούν με την ίδια αρχή, επισημαίνει. Κανένα προϊόν δεν μπορεί να βγει στην αγορά προτού δοκιμαστεί διεξοδικά. «Κανένα φάρμακο δεν φτάνει σε ασθενείς, χωρίς κλινικές δοκιμές. Κανένα αυτοκίνητο δεν βγαίνει από το εργοστάσιο χωρίς υποχρεωτικά χαρακτηριστικά ασφαλείας. Στη βιομηχανία των παιχνιδιών, ένας αποδεδειγμένος κίνδυνος πνιγμού αρκεί για να αποσυρθεί ολόκληρη παρτίδα προϊόντος από κάθε ράφι. Αντιθέτως, σε ό,τι αφορά στα social media, έχουμε κανονικοποιήσει κάτι που δεν θα ανεχόμασταν αλλού: να μεγαλώνουν τα παιδιά σε ένα περιβάλλον όπου η βλάβη δεν αποτελεί εικασία, αλλά είναι τεκμηριωμένη», συνεχίζει.

«Αυτό πρέπει να τελειώσει τώρα. Πρέπει να απαγορεύσουμε τα social media για τα παιδιά, ένα μέτρο που υποστηρίζουν πάνω από το 70% των ενηλίκων στη Βρετανία και τις πέντε μεγαλύτερες χώρες της ΕΕ», αναφέρει, κάνοντας λόγο για την προσπάθεια 14 χωρών για συντονισμένη προσπάθεια σε επίπεδο ΕΕ.

«Πρέπει να αναγκάσουμε εταιρείες όπως το Χ, το Instagram και το TikTok να αφαιρέσουν από τους αλγορίθμους τους όλα τα στοιχεία που ενισχύουν τον εθισμό, το άγχος και το μίσος. Και πρέπει να διασφαλίσουμε πως όσοι δεν συμμορφώνονται θα λογοδοτούν σύμφωνα με τον νόμο», τονίζει.

Ο Σάντσεθ αναγνωρίζει ότι μια τέτοια απαγόρευση είναι περίπλοκη, δεν θα είναι εύκολη η εφαρμογή και θα γίνουν προσπάθειες παράκαμψής της. «Αλλά καμία από αυτές τις προκλήσεις δεν ξεπερνά την ευθύνη μας να προστατεύσουμε τα παιδιά και να δείξουμε στους πολίτες μας ότι οι τεχνο-ολιγάρχες, όπως ο Ίλον Μάσκ ή ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ δεν είναι υπεράνω του νόμου ή του δημοσίου συμφέροντος. Ανεξάρτητα από το πόσοι πλούσιοι και ισχυροί είναι αυτοί οι δισεκατομμυριούχοι, δεν έχουν τον έλεγχο. Οι Δημοκρατίες τον έχουν», καταλήγει.