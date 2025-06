Tom Jones: Ένας ζωντανός θρύλος που μάγεψε τον Λυκαβηττό

Ο 85χρονος Tom Jones σε άριστη φόρμα και σκηνική παρουσία καταχειροκροτήθηκε από το κατάμεστο θέατρο Λυκαβηττού.

Έξι δεκαετίες, τόσος χρόνος περίπου χρειάστηκε για να απολαύσουμε επιτέλους τον θρυλικό Sir Tom Jones, για πρώτη φορά στην Αθήνα, όπως σχολίασε και ο ίδιος από τη σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβηττού, στη μαγική συναυλία που έδωσε χθες το βράδυ, Σάββατο 21 Ιουνίου! Και πραγματικά, δεν θα μπορούσαμε να γιορτάσουμε καλύτερα την Ευρωπαϊκή Ημέρα μουσικής όσο και τη μεγαλύτερη ημέρα του έτους!



Ο Tom Jones εμφανίστηκε στην αθηναϊκή σκηνή στις 20:45, με ένα κατάμεστο Θέατρο Λυκαβηττού, να τον υποδέχεται όρθιο και να του χαρίζει το πιο δυνατό χειροκρότημα. Μην ξεχνάμε ότι μπροστά μας είχαμε ολοζώντανο και σε εξαιρετική φόρμα και διάθεση, έναν πραγματικό ζωντανό θρύλο της παγκόσμιας σκηνής και τον γηραιότερο Βρεττανό καλλιτέχνη που καμαρώνει άλμπουμ του στην κορυφή των τσαρτ -μέχρι τώρα ήταν ο Μπομπ Ντίλαν- όπως έσπευσε να μας ενημερώσει ο ίδιος κατά τη διάρκεια της βραδιάς.



{https://youtu.be/0D7xJ1NwCMo?si=vVvYq2ogJ65QSn9J}



Μέχρι τις 22:30 που διήρκεσε αυτή η μοναδική βραδιά, ο Tom Jones, παρά τα 85 του χρόνια, απέδειξε ότι παραμένει σε εξαιρετική φόρμα φωνητικά, όσο και πάνω στη σκηνή. Το setlist της συναυλίας τα είχε όλα και στην ουσία αποτέλεσε μια συνοπτική διαδρομή της τεράστιας καριέρας του. Ένα best of, όπως λένε και στο χωριό μου...



{https://youtu.be/C7xtj8RtbMo?si=__8721j5ypEU7tNU}



To πρόγραμμα άνοιξε με το I’m Growing Old και οι αναφορές του στην ηλικία του, με απενεχοποιημένο αυτοσαρκασμό και χιούμορ, ουκ ολίγες! Άλλωστε, καθ' όλη τη διάρκεια της συναυλίας, η αυθεντική επικοινωνία που είχε με το κοινό, ο διάλογος και οι ιστορίες που μοιράστηκε δημόσια, έκαναν τη βραδιά ακόμα πιο μοναδικά ιδιαίτερη.



{https://youtu.be/eS2g__woivA?si=OZM7lc1lto3iIowX}



Όσον αφορά το τραγουδιστικό μέρος, το σόου που μας προσέφερε τα είχε όλα. Τα εσωτερικά και πιο εκφραστικά Tower of Song του Leonard Cohen, Νot Dark Yet του Bob Dylan, Across the Borderline, Lazarus Man -και το πιο προσωπικό- I Won’t Crumble with You If You Fall που καθήλωσαν, άλλά και τα It’s Not Unusual και What’s New Pussycat? που ξεσήκωναν το κοινό. Μας άρεσε η πιο blues εκδοχή των κορυφαίων χιτ Sex Bomb και You Can Leave Your Hat On, περάσαμε σε πιο funky διάθεση με το Kiss του Prince και οι φωνές μας ενώθηκαν με το αξεπέραστο Delilah, ίσως το πιο αναγνωρίσιμο τραγούδι του, ακόμα και για κάποιον που δεν ακούει Tom Jones και επίσης το χιτ που περίμεναν να ακούσουν οι παλαιότεροι που μεγάλωσαν με τα τραγούδια του.



{https://youtu.be/tai91gqubow?si=vdjEJCuusBvg2wSC}



Για encore κράτησε το καθηλωτκό Green, Green Grass of Home, One Hell of a Life και το πιο rock 'n' roll Strange Things Happening Every Day, ενώ δεσμεύτηκε ότι αυτή η αργοπορημένη εμφάνιση του στην Αθήνα είναι η πρώτη από τις πολλές ακόμα που θα ακολουθήσουν.

Το setlist της συναυλίας

I'm Growing Old

Tower of Song

Not Dark Yet

It's Not Unusual

What's New Pussycat?

Sex Bomb

You Can Leave Your Hat On

Pop Star

One More Cup of Coffee (Valley Below)

Across the Borderline

The Windmills of Your Mind

I Won't Crumble with You If You Fall

Talking Reality Television Blues

This Is the Sea

Delilah

Lazarus Man

If I Only Knew

Kiss



Encore:

Green, Green Grass of Home

One Hell of a Life

Strange Things Happening Every Day