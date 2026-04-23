Πρωτομαγιά με τον Πασχάλη και δωρεάν δράσεις για όλη την οικογένεια.

Την Παρασκευή 1η Μαΐου, το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) γιορτάζει την Άνοιξη στο ολάνθιστο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Από το πρωί, μουσική, χορός και δημιουργικές δραστηριότητες, για παιδιά αλλά και ενήλικες, ξεδιπλώνονται σε κάθε γωνιά του Πάρκου, σε μια ανοιχτή γιορτή για όλες και όλους.



Στις 12.00 το κέφι κορυφώνεται με τη συναυλία του Πασχάλη, ενός από τους πιο δημοφιλείς και διαχρονικούς καλλιτέχνες της ελληνικής pop σκηνής. Παράλληλα, το Πάρκο γεμίζει παιδικά χαμόγελα με τα δημιουργικά εργαστήρια και το face painting που διαμορφώνουν μια ολοήμερη εμπειρία χαράς με χρώματα, αρώματα και ανοιξιάτικη διάθεση.

Το πρόγραμμα αναλυτικά

Συναυλία με τον Πασχάλη

Ξέφωτο, Πάρκο Σταύρος Νιάρχος, 12.00

Είσοδος ελεύθερη

Μουσικός, τραγουδιστής, συνθέτης και στιχουργός, ο Πασχάλης, με τη χαρακτηριστική του φωνή και ενέργεια, θα γεμίσει το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος με επιτυχίες, από τις δεκαετίες ‘60, ‘70, ‘80, ‘90, ‘00, μέχρι και σήμερα, που έχουν αφήσει εποχή. «Το Κορίτσι του Μάη», «Παραδώσου Λοιπόν», «Αν Μια Μέρα Σε Χάσω», «To Μπαράκι», «O Τρόπος», «Το Σχολείο», «O Αλέξης», «Είσαι το Ταίρι μου», είναι μερικά μόνο από τα αγαπημένα τραγούδια που θα ερμηνεύσει με την μπάντα του, δημιουργώντας μια ξεχωριστή ατμόσφαιρα γιορτής.

Επηρεασμένος από τη διεθνή μουσική σκηνή, ο Πασχάλης δημιούργησε τα πρώτα του συγκροτήματα, μέχρι να φτάσει στους θρυλικούς Olympians, με τους οποίους καθιέρωσε την ελληνική pop μουσική. Στο ενεργητικό του έχει περισσότερους από 30 δίσκους, πολλοί εκ των οποίων έγιναν χρυσοί και πλατινένιοι.

Μουσικοί επί σκηνής:

Στέλιος Μακ, κιθάρα-τραγούδι

Αντώνης Πιτσολάντης, μπάσο-τραγούδι

Μιχάλης Λιαμής, τύμπανα

Παναγιώτης Τσαλόπουλος, keyboards

Δραστηριότητες για όλη την οικογένεια

Face Painting

Park Kiosk, 11.00-15.00

Για παιδιά όλων των ηλικιών

Δράση ανοιχτής ροής

Ελεύθερη είσοδος με σειρά προτεραιότητας

Την Πρωτομαγιά τα πρόσωπα των παιδιών γεμίζουν με λουλούδια και ανοιξιάτικα σχέδια!



Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Moutzoures

Εικαστικό Εργαστήρι: Πρωτομαγιάτικα λουλούδια από χαρτί

Πευκώνας, 11.30-12.00, 12.00-12.30, 12.30-13.00, 13.00-13.30, 13.30-14.00, 14.00-14.30

Για ενήλικες και παιδιά άνω των 7 ετών με τις/τους συνοδούς τους

Ελεύθερη είσοδος με σειρά προτεραιότητας

Σε αυτό το ξεχωριστό εικαστικό εργαστήριο το κοινό θα χρησιμοποιήσει τεχνικές κοπτικής και δίπλωσης και χρωματικούς συνδυασμούς εμπνευσμένους από την μαγιάτικη άνοιξη για να μεταμορφώσει απλά κομμάτια χαρτιού σε εντυπωσιακά χειροποίητα λουλούδια που δεν μαραίνονται ποτέ!

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Velia Calevi | Signature Project



Πρωτομαγιάτικη Λέσχη της Φύσης

Πευκώνας, 12.30-12.55, 13.00-13.25, 13.30-13.55, 14.00-14.25

Για οικογένειες

Ελεύθερη είσοδος με σειρά προτεραιότητας



Ένα βιωματικό εργαστήριο αφιερωμένο στα λουλούδια, τους επικονιαστές τους και τις πρακτικές που μπορούν να κάνουν τις πόλεις να «ανθίσουν».



Οι συμμετέχοντες/σες θα μάθουν πώς να φροντίζουν τα φυτά που έχουν στο σπίτι και τη σημασία των λουλουδιών και των επικονιαστών (μέλισσες, πεταλούδες, σκαθάρια, κ.α.) για το περιβάλλον και τη διατροφή. Θα ανακαλύψουν τρόπους για να δημιουργήσουν εστίες βιοποικιλότητας στην πόλη, κάνοντας τους κήπους και τα μπαλκόνια φιλικά προς τους επικονιαστές. Και, φυσικά, «θα πιάσουν τον Μάη» φυτεύοντας το δικό τους λουλούδι!

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Open Farm

Πληροφορίες



Πρωτομαγιά με τον Πασχάλη

Συναυλία

Παρασκευή 1 Μαΐου, 12.00

Πάρκο Σταύρος Νιάρχος, ΚΠΙΣΝ

Λεωφ. Συγγρού 364, Καλλιθέα

Είσοδος ελεύθερη

Μέγας Δωρητής ΚΠΙΣΝ: Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ)

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του KΠΙΣΝ snfcc.org καθώς και στις σελίδες του στα social media @SNFCC.