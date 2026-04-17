Ο Περίπατος Βιβλίου θα διεξαχθεί στις 25 Απριλίου.

Η Ένωση Ελληνικού Βιβλίου διοργανώνει στο πλαίσιο της Ημέρας Βιβλίου τον καθιερωμένο Περίπατο Βιβλίου στις 25 Απριλίου, στον οποίο συμμετέχουν δημόσιες και δημοτικές βιβλιοθήκες, βιβλιοπωλεία και εκδοτικοί οίκοι.



Ο Περίπατος Βιβλίου, με ιστορία ήδη 11 ετών, έχει καθιερωθεί στη συνείδηση του κοινού ως η βιβλιοφιλική βόλτα που δίνει την ευκαιρία στους αναγνώστες και φίλους του βιβλίου να παρακολουθήσουν ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις, να γνωρίσουν αγαπημένους συγγραφείς, να συμμετάσχουν σε δρώμενα, να νιώσουν μια διαφορετική εμπειρία από την επαφή τους με το βιβλίο και κυρίως… να βρεθούν μεταξύ τους.

Στην Αθήνα



Ο αθηναϊκός Περίπατος περνά μέσα από βιβλιοπωλεία, εκδοτικούς οίκους και βιβλιοθήκες, τόσο του κέντρου όσο και της περιφέρειας της Αττικής, με τις εκδηλώσεις να καλύπτουν όλο το φάσμα της ημέρας έως τις βραδινές ώρες.

Στην υπόλοιπη Ελλάδα



Στη Θεσσαλονίκη, το Αίγιο, τη Βέροια, τον Βόλο, τους Δελφούς, τα Ιωάννινα, την Καρδίτσα, το Καρπενήσι, την Κέρκυρα, την Κομοτηνή, την Κόρινθο, τη Λευκάδα, τη Λειβαδιά, τα Μέγαρα, το Μεσολόγγι, τη Ναύπακτο, την Ορεστιάδα, την Πάτρα, τις Σέρρες, το Σουφλί, τα Φάρσαλα, τα Χανιά και σε άλλες πόλεις διοργανώνονται επίσης εκδηλώσεις βιβλίου με γνωστούς και αγαπημένους πεζογράφους, ποιητές και μεταφραστές, οι οποίοι θα υποδέχονται το κοινό.

Δράσεις

Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος ανοίγει τον πρόδομο και το αναγνωστήριο του Βαλλιάνειου Μεγάρου από τις 10:00 έως τις 15:00, προσφέροντας την ευκαιρία στους επισκέπτες να γνωρίσουν την ιστορία, τις λειτουργίες και τις υπηρεσίες της ΕΒΕ.



Παράλληλα, την ίδια ημέρα, η ΕΒΕ διοργανώνει έναν ιστορικό περίπατο στο κέντρο της Αθήνας. Με οδηγό έναν χάρτη του 1837, οι συμμετέχοντες θα επισκεφθούν σημαντικούς σταθμούς που συνδέονται άρρηκτα όχι μόνο με τη λειτουργία της ΕΒΕ αλλά και με την ιστορία της πόλης. Η συμμετοχή στον ιστορικό περίπατο πραγματοποιείται κατόπιν προεγγραφής μέσω ηλεκτρονικής φόρμας.

Η Βιβλιοθήκη της Βουλής (στο Μέγαρο της Βουλής) παρουσιάζει στο κοινό τις «Ιστορίες αρχείων σε μια βιβλιοθήκη», με επιλεγμένα τεκμήρια από τα Κοινοβουλευτικά Αρχεία που αφηγούνται ξεχωριστές ιστορίες (δήλωση συμμετοχής στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. έως και την Τετάρτη 22 Απριλίου), καθώς και τα «Μικρά Βιβλία, Μεγάλες Ιδέες», μια παρουσίαση σπάνιων τεκμηρίων σε μικρού σχήματος βιβλία, είδος που συναντάται ιδιαίτερα τον 19ο αι. στην Ευρώπη και την Ελλάδα, με παράλληλη ξενάγηση στο έργο της συντήρησης και της ψηφιοποίησης τεκμηρίων (δήλωση συμμετοχής στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. έως και την Τετάρτη 22 Απριλίου).

Η Γεννάδειος Βιβλιοθήκη παρουσιάζει την έκθεση «Γεννάδειος 100. Ένας Αιώνας Έμπνευσης», που θα είναι ανοικτή για το κοινό από 12.00-18.00. Το διάστημα 13.00-14.00 θα γίνει ξενάγηση από την Ειρήνη Σολομωνίδη, επικεφαλής Βιβλιοθηκάριο της Γενναδείου Βιβλιοθήκης και μία εκ των επιμελητριών της έκθεσης.



Η έκθεση αναδεικνύει 100 μοναδικά αντικείμενα -βιβλία, χειρόγραφα, έργα τέχνης, χάρτες, κοστούμια και σπάνια αρχειακά τεκμήρια- πλαισιωμένα από φωτογραφίες και βιντεοπροβολές. Μέσα από αυτά τα τεκμήρια αποκαλύπτεται ο πλούτος και η ποικιλία των συλλογών που διαμορφώνουν τη φυσιογνωμία της Βιβλιοθήκης εδώ και έναν αιώνα.



Όλες οι δράσεις και εκδηλώσεις παρουσιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον και μας καλούν για έναν… αλλιώτικο Περίπατο στον κόσμο του βιβλίου σε όλη την Ελλάδα!

Οι φίλοι του βιβλίου μπορούν να ενημερώνονται για τις εκδηλώσεις στην ιστοσελίδα της ΗΜΕΡΑΣ ΒΙΒΛΙΟΥ