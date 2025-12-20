Από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, το ελαιόλαδο χρησιμοποιείται για τις ενυδατικές, θρεπτικές και προστατευτικές του ιδιότητες.

Το ελαιόλαδο αποτελεί ένα από τα πιο φυσικά και παραδοσιακά προϊόντα περιποίησης του δέρματος, με χρήση που χάνεται στα βάθη της ιστορίας.

Από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, χρησιμοποιείται για τις ενυδατικές, θρεπτικές και προστατευτικές του ιδιότητες. Για αυτό και το ελαιόλαδο κάνει καλό στο δέρμα, αρκεί να χρησιμοποιείται σωστά και ανάλογα με τον τύπο της επιδερμίδας.

Το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο είναι πλούσιο σε βιταμίνη Ε, πολυφαινόλες και αντιοξειδωτικά, τα οποία συμβάλλουν στην προστασία του δέρματος από την πρόωρη γήρανση και τις ελεύθερες ρίζες.

Παράλληλα, τα λιπαρά οξέα που περιέχει βοηθούν στη βαθιά ενυδάτωση, ενισχύοντας τον φυσικό δερματικό φραγμό και αποτρέποντας την απώλεια υγρασίας.

Για ξηρό ή αφυδατωμένο δέρμα, το ελαιόλαδο μπορεί να προσφέρει άμεση αίσθηση απαλότητας και θρέψης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Επιπλέον, διαθέτει ήπιες αντιφλεγμονώδεις και καταπραϋντικές ιδιότητες, γεγονός που το καθιστά χρήσιμο σε περιπτώσεις ερεθισμών, ξηρότητας ή μετά την έκθεση στον ήλιο. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως φυσικό ντεμακιγιάζ, καθώς διαλύει αποτελεσματικά το μακιγιάζ χωρίς να αφυδατώνει την επιδερμίδα.

Ωστόσο, δεν είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος.

Σε λιπαρές ή ακνεϊκές επιδερμίδες, το ελαιόλαδο μπορεί να φράξει τους πόρους και να επιδεινώσει την ακμή, αν χρησιμοποιηθεί συχνά ή σε μεγάλη ποσότητα. Για τον λόγο αυτό, συνιστάται δοκιμή σε μικρή περιοχή πριν από τη συστηματική χρήση.

Σαφώς το ελαιόλαδο που επιλέγεται, πρέπει να είναι ποιοτικό και να εφαρμόζεται με μέτρο, προσαρμοσμένο στις ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.

Πηγή Real Simple