Δύο ακτινίδια την ημέρα έχουν εντυπωσιακά αποτελέσματα στον οργανισμό, σύμφωνα με νέες μελέτες.

Μπορεί να είναι μικρό, πράσινο και χνουδωτό, όμως το ακτινίδιοαποδεικνύεται ένας πραγματικός διατροφικός θησαυρός. Από την πέψη και τον ύπνο, μέχρι τη διάθεση και την υγεία του δέρματος, οι ειδικοί συμφωνούν οτι δύο ακτινίδια την ημέρα μπορεί να κάνουν εντυπωσιακή διαφορά.

Το ακτινίδιο κατάγεται από την Κίνα, όπου χρησιμοποιούνταν εδώ και αιώνες για τη θεραπεία στομαχικών προβλημάτων και τη βελτίωση της πέψης. Πλέον, η σύγχρονη επιστήμη έρχεται να επιβεβαιώσει όσα γνώριζαν οι αρχαίοι.

Το μυστικό της καλής πέψης

Το ακτινίδιο είναι από τα πιο πλούσια φρούτα σε φυτικές ίνες. Ένα μόνο φρούτο περιέχει έως και 3 γραμμάρια, ενώ δύο έως τρία την ημέρα αποτελούν επίσημα προτεινόμενη θεραπεία για τη δυσκοιλιότητα σύμφωνα με τη Βρετανική Διαιτολογική Εταιρεία.

Οι διαλυτές φυτικές ίνες θρέφουν τα «καλά» βακτήρια του εντέρου και βελτιώνουν την υγεία της καρδιάς, ενώ οι αδιάλυτες βοηθούν στη σωστή λειτουργία του πεπτικού συστήματος και μειώνουν το φούσκωμα.

Και το καλύτερο; Αν φας και τη φλούδα, οι φυτικές ίνες αυξάνονται κατά περίπου 50%.

Φυσικό βοήθημα για καλύτερο ύπνο

Μελέτες από πανεπιστήμια της Βρετανίας και της Ιρλανδίας έδειξαν ότι η κατανάλωση δύο ακτινιδίων μία ώρα πριν τον ύπνο βελτιώνει την ποιότητα του ύπνου και μειώνει τις νυχτερινές αφυπνίσεις.

Ο λόγος; Το ακτινίδιο είναι πλούσιο σε σεροτονίνη, η οποία μετατρέπεται στον οργανισμό σε μελατονίνη — την ορμόνη που ρυθμίζει τον ύπνο. Παράλληλα, τα αντιοξειδωτικά του μειώνουν το στρες και βοηθούν το σώμα να χαλαρώσει.

Ανεβάζει τη διάθεση

Σε μελέτη του Πανεπιστημίου Otago στη Νέα Ζηλανδία, άτομα με χαμηλή βιταμίνη C που κατανάλωναν δύο ακτινίδια την ημέρα παρουσίασαν βελτίωση στη διάθεση και την ενέργεια μέσα σε μόλις τέσσερις ημέρες.

Το ακτινίδιο περιέχει διπλάσια ποσότητα βιταμίνης C από τη συνιστώμενη ημερήσια δόση, στοιχείο που συνδέεται με μειωμένα επίπεδα κατάθλιψης και καλύτερη ψυχική υγεία.

Σύμμαχος της νεανικής επιδερμίδας

Η βιταμίνη C είναι απαραίτητη για την παραγωγή κολλαγόνου, της πρωτεΐνης που διατηρεί το δέρμα σφριγηλό και ελαστικό. Μετά τα 25, η παραγωγή κολλαγόνου μειώνεται, γεγονός που κάνει τη σωστή διατροφή ακόμη πιο σημαντική.

Μελέτες δείχνουν ότι δύο ακτινίδια την ημέρα μπορούν να αυξήσουν τα επίπεδα βιταμίνης C στο αίμα τόσο ώστε να φτάνει στο εξωτερικό στρώμα του δέρματος και να ενισχύει την ανανέωσή του.

Τελικά… να τρώμε και τη φλούδα;

Η φλούδα του ακτινιδίου είναι διατροφικός «θησαυρός».

Περιέχει:

50% περισσότερες φυτικές ίνες

32% περισσότερη βιταμίνη Ε

34% περισσότερο φυλλικό οξύ

Πολλά αντιοξειδωτικά

Αρκεί να το τρίψεις καλά κάτω από νερό για να φύγει το περισσότερο χνούδι και να το φας σε φέτες, σε σαλάτα, σε γιαούρτι ή σε smoothie.

Αν έχεις πέτρες στα νεφρά ή ακολουθείς δίαιτα χαμηλή σε οξαλικά, καλό είναι να συμβουλευτείς γιατρό πριν καταναλώσεις τη φλούδα.